La lesión de Lucas Ceballos: qué es una fractura de malar y por qué podría requerir cirugía

Lucas Ceballos continúa internado y bajo cuidados médicos luego de la dura lesión que sufrió el domingo durante el partido que Sportivo Desamparados disputó ante Atlético General Belgrano, en Media Agua . El capitán puyutano pasó por distintos centros de salud y este lunes por la noche su familia confirmó a DIARIO DE CUYO cómo sigue y qué determinaron los estudios.

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A Ceballos le realizaron este lunes una tomografía 3D, un estudio que permite obtener imágenes detalladas de las estructuras óseas del rostro. El resultado confirmó que el defensor sufrió una fractura del malar en dos partes.

El malar, también conocido como hueso cigomático, es el hueso que forma buena parte del pómulo y participa en la estructura que rodea al ojo. Por su ubicación, una fractura en esta zona requiere una evaluación cuidadosa para determinar si existe desplazamiento del hueso o compromiso de estructuras cercanas.

Según explicó la familia, los médicos detectaron la fractura y ahora será un cirujano quien determine si Ceballos necesita una intervención quirúrgica. Por el momento no está definido que deba ser operado y continúa internado justamente mientras los especialistas estudian la lesión y siguen su evolución.

La fractura del malar se produce cuando un impacto fuerte provoca la ruptura del hueso del pómulo. En el caso de Ceballos, el golpe se produjo de manera directa durante un choque de cabezas en los primeros minutos del encuentro.

La gravedad y el tratamiento dependen, entre otros factores, de cómo quedaron ubicados los fragmentos del hueso después del impacto. Si la fractura está bien alineada y no compromete otras estructuras, puede evaluarse un tratamiento sin cirugía. En cambio, si existe un desplazamiento importante o afectación de la zona de la órbita, los especialistas pueden considerar una operación para reposicionar y estabilizar el hueso.

Por eso, la tomografía 3D fue clave para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión y permitirá al cirujano tomar la decisión sobre el tratamiento.

Cómo ocurrió la dura lesión

La lesión ocurrió cuando apenas habían transcurrido 2 minutos del partido frente a General Belgrano. Ceballos fue a disputar una pelota aérea y protagonizó un fuerte e involuntario choque de cabezas con Heber Lucero, jugador de Belgrano.

El defensor recibió el impacto directamente en el rostro y quedó con signos de desorientación, lo que generó preocupación inmediata entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas de Desamparados.

El cuerpo médico solicitó una ambulancia y el futbolista fue trasladado inicialmente al hospital Ventura Lloveras de Media Agua. Debido a la complejidad del cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Rawson y finalmente trasladado al Sanatorio San Juan, donde permanece internado.

El deseo de volver a jugar

Mientras espera la definición médica, Ceballos tiene por delante un período de recuperación que, de acuerdo con lo señalado por su familia, podría extenderse aproximadamente un mes y medio.

Su hermano Santiago Ceballos habló sobre el deseo del capitán de volver a las canchas y completar la temporada con Desamparados.

“Un mes y medio tiene de recuperación. Ojalá sigamos avanzando y pueda engancharse en lo que queda y terminar jugando, que es lo que quiere”, expresó.

Por ahora, el objetivo inmediato es que los especialistas determinen si será necesario operar la fractura y acompañar la evolución del defensor, que continúa internado mientras aguarda una definición sobre su tratamiento.