    • 7 de septiembre de 2026 - 21:44

    Con la vuelta de Paredes, estos son los convocados en Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

    El Xeneize jugará ante el conjunto brasileño este martes a las 21.30 en La Bombonera por la ida de los cuartos de final y tendrá el retorno de Leandro Paredes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca enfrentará este martes a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para el partido que se disputará en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena presentó la lista de convocados con algunos cambios en relación al último encuentro donde regresará Leandro Paredes.

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    La principal novedad es que Leandro Paredes está incluido en la nómina de jugadores para el duelo ante el equipo paulista: el capitán Xeneize se quedó afuera en el empate ante Gimnasia de Mendoza para poder estar al 100% en este encuentro.

    Las dos ausencias que resaltan en la lista son la de Milton Giménez y el juvenil Lautaro Bianco: el delantero sigue perdiendo consideración en el equipo del Vasco y, con la llegada de Enner Valencia y la titularidad de Miguel Merentiel, vuelve a quedar fuera de la lista.

    Por su parte, Bianco no fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, pero tampoco pudo hacer su debut oficial por competencia local: quedó fuera del banco ante Vélez por Copa Argentina y no sumó minutos contra Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.

    Otra de las malas noticias para Boca es la de Milton Delgado: el mediocampista sufrió una distensión muscular antes del partido ante Racing y tiene un período de recuperación estimado en 21 días.

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    Con Paredes disponible, el entrenador prepara una formación muy cercana a la que viene utilizando en los partidos importantes.

    En defensa, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco volverían a ocupar sus lugares después de haber descansado ante Gimnasia de Mendoza.

    En el mediocampo también habrá modificaciones. Santiago Ascacibar y Leandro Paredes regresarían a la titularidad, mientras que Tomás Belmonte completaría la línea de volantes.

    Más adelantado aparecería Alan Velasco, mientras que la principal duda está en el ataque: Leonel Flores o Sebastián Villa se disputan un lugar junto a Miguel Merentiel, quien volvería a ser el delantero centro.

    De esta manera, la formación de Boca que se perfila para recibir a San Pablo es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

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