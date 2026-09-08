    • 8 de septiembre de 2026 - 06:43

    Clásico Sarmiento: el Jockey Club se luce para su gran reunión del año

    La Comisión de Carreras del Hipódromo de Rivadavia ultima los detalles para la gran fiesta del viernes 11 con 14 carreras.

    jockey2
    jockey1
    jockey3
    Por Ariel Poblete

    Un clásico es un clásico. Así se entiende, se vive y se trabaja en el Jockey Club San Juan que después de festejar sus 85 años el pasado 31 de agosto, ahora se metieron de lleno en una nueva edición de su fiesta mayor: el Clásico Domingo Faustino Sarmiento.

    Leé además

    Lionel Messi.

    Balón de Oro 2026: Messi, entre los candidatos que esperan la lista de nominados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los posibles rivales de seleccion argentina en los primeros amistosos tras el mundial

    Los posibles rivales de Selección Argentina en los primeros amistosos tras el Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Y es que con un programa de 14 carreras y teniendo ya los 11 inscriptos para la prueba estelar de los 2.200 metros, todo es ritmo febril de trabajo, mejoras y cuidados.

    Juan Luna es uno de los pilares de este laburo previo en el Hipódromo de Rivadavia. Encargado de la pista y cuidador de caballos, este lunes ya comenzó con el mantenimiento de la pista propiamente dicha, el acondicionamiento de las gateras, la pintura de toda la histórica Tribuna Oficial y las barandas, esperando la gran reunión del viernes 11.

    'Estamos a full. En la pista, después de las cuadreras del fin de semana que pasó, ahora le metimos la rastra y el riego permanente. No se le agrega más nada, ni arena ni nada de eso. Sino corre el riesgo de ponerla más pesada y eso complica a todos los animales y a sus preparadores. Las gateras están impecables y se le hace mantenimiento nomás. En las instalaciones de tribunas estamos con la pintura al igual que las barandas. Estamos casi contra el tiempo. Esta nueva comisión de Carreras asumió hace muy poco y aceleramos con todos los trabajos para el Clásico. Se hace cortito el tiempo en éstos días previos pero llegamos bien, a puro pulmón pero bien' contó Juan que vive prácticamente en el Jockey.

    El Clásico Sarmiento tiene su aura. Es especial y para la nueva edición del viernes próximo, están ya confirmados los 11 protagonistas con la ausencia del ganador de la edición 2025, Solicitadísimo. En cambio si estará el gran favorito de los sanjuaninos: Endo Verde. El caballo propiedad de Gastón Avila fue segundo el año pasado y ahora va por la corona.

    Preparar los caballos para este tipo de carreras tiene todo su trabajo medido y detallado. Juan Luna tiene a su cargo 20 animales y 8 de ellos estarán en las carreras del 11 de Septiembre. Es una tarea compleja porque el caballo tiene que llegar en las mejores condiciones de competir.

    'A esta altura de la preparación de un caballo para correr, solo se hacen labores de mantenimiento en esta última semana. Es varearlos liviano, alimentación, cuidados y descanso. Avena, pasto, aminoacidos, vitaminas, todo eso entra en la comida. Para correr un clásico de 2.200 metros, se necesitan ver muchas cosas. Si el caballo venía compitiendo en esas distancias, se lo puede acondicionar en corto plazo pero sino, mínimo 60 días para poder ponerlo en condiciones. Ahora, tenemos llenas las caballerizas. Habrán caballos de Mendoza, de San Luis y los nuestros. El clásico Sarmiento es especial para todos y más para nosotros que vivimos en día a día con los animales', remarcó Luna.

    Serán 14 las carreras que conformen el programa del próximo viernes. Un día especial para el turf de San Juan que se convierte en el epicentro de todos. Con el Clásico Sarmiento como plato estelar y 11 caballos que buscarán entrar en la historia y una entrada general de 25 mil pesos. Será la edición 74 del Clásico, la gran fiesta de San Juan y el Jockey se viste de gala.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    LUCAS CEBALLOS.

    La lesión de Lucas Ceballos: qué es una fractura de malar y por qué podría requerir cirugía

    Por Vanessa Chaparro
    con la vuelta de paredes, estos son los convocados en boca para enfrentar a san pablo por la copa sudamericana

    Con la vuelta de Paredes, estos son los convocados en Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Al frente. Santiago Ortega tuvo un gran fin de semana en el Zonal Cuyano que disputó su sexta fecha en Mendoza.

    Zonal Cuyano: Victoria de Santiago Ortega en el autódromo San Martín de Mendoza

    Por Ariel Poblete
    Amistosos. Las Aguilas encararon el último mes de pre Mundial con una gira por Entre Ríos.

    Las Águilas realizaron una gira por Entre Ríos que incluyó tres partidos amistosos

    Por Redacción Diario de Cuyo