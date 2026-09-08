Clásico Sarmiento: el Jockey Club se luce para su gran reunión del año

Un clásico es un clásico. Así se entiende, se vive y se trabaja en el Jockey Club San Juan que después de festejar sus 85 años el pasado 31 de agosto, ahora se metieron de lleno en una nueva edición de su fiesta mayor: el Clásico Domingo Faustino Sarmiento.

Y es que con un programa de 14 carreras y teniendo ya los 11 inscriptos para la prueba estelar de los 2.200 metros, todo es ritmo febril de trabajo, mejoras y cuidados.

Juan Luna es uno de los pilares de este laburo previo en el Hipódromo de Rivadavia. Encargado de la pista y cuidador de caballos, este lunes ya comenzó con el mantenimiento de la pista propiamente dicha, el acondicionamiento de las gateras, la pintura de toda la histórica Tribuna Oficial y las barandas, esperando la gran reunión del viernes 11.

'Estamos a full. En la pista, después de las cuadreras del fin de semana que pasó, ahora le metimos la rastra y el riego permanente. No se le agrega más nada, ni arena ni nada de eso. Sino corre el riesgo de ponerla más pesada y eso complica a todos los animales y a sus preparadores. Las gateras están impecables y se le hace mantenimiento nomás. En las instalaciones de tribunas estamos con la pintura al igual que las barandas. Estamos casi contra el tiempo. Esta nueva comisión de Carreras asumió hace muy poco y aceleramos con todos los trabajos para el Clásico. Se hace cortito el tiempo en éstos días previos pero llegamos bien, a puro pulmón pero bien' contó Juan que vive prácticamente en el Jockey.

El Clásico Sarmiento tiene su aura. Es especial y para la nueva edición del viernes próximo, están ya confirmados los 11 protagonistas con la ausencia del ganador de la edición 2025, Solicitadísimo. En cambio si estará el gran favorito de los sanjuaninos: Endo Verde. El caballo propiedad de Gastón Avila fue segundo el año pasado y ahora va por la corona.

Preparar los caballos para este tipo de carreras tiene todo su trabajo medido y detallado. Juan Luna tiene a su cargo 20 animales y 8 de ellos estarán en las carreras del 11 de Septiembre. Es una tarea compleja porque el caballo tiene que llegar en las mejores condiciones de competir.

'A esta altura de la preparación de un caballo para correr, solo se hacen labores de mantenimiento en esta última semana. Es varearlos liviano, alimentación, cuidados y descanso. Avena, pasto, aminoacidos, vitaminas, todo eso entra en la comida. Para correr un clásico de 2.200 metros, se necesitan ver muchas cosas. Si el caballo venía compitiendo en esas distancias, se lo puede acondicionar en corto plazo pero sino, mínimo 60 días para poder ponerlo en condiciones. Ahora, tenemos llenas las caballerizas. Habrán caballos de Mendoza, de San Luis y los nuestros. El clásico Sarmiento es especial para todos y más para nosotros que vivimos en día a día con los animales', remarcó Luna.

Serán 14 las carreras que conformen el programa del próximo viernes. Un día especial para el turf de San Juan que se convierte en el epicentro de todos. Con el Clásico Sarmiento como plato estelar y 11 caballos que buscarán entrar en la historia y una entrada general de 25 mil pesos. Será la edición 74 del Clásico, la gran fiesta de San Juan y el Jockey se viste de gala.