    • 8 de septiembre de 2026 - 06:57

    Así estará el tiempo en San Juan este martes 8 de septiembre

    El SMN anticipa una jornada con una mañana fresca con una máxima de 22°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este martes una jornada con temperaturas agradables durante la tarde, aunque el viento será protagonista y cambiará de dirección a medida que avance el día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de apenas 1°C y la máxima llegará a los 22°C.

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    Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado a parcialmente nublado, con una temperatura que comenzará muy baja y rondará los 1°C. El viento soplará desde el sector noroeste durante la mañana, acompañando el ascenso de la temperatura. Con el correr de las horas, las condiciones cambiarán y el viento rotará hacia el sudoeste durante la tarde.

    En ese momento se esperan las ráfagas más importantes, que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia el cierre de la jornada, el viento volverá a cambiar de dirección y se establecerá desde el este.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Cómo seguirá el tiempo en San Juan

    El pronóstico extendido anticipa una semana con marcadas variaciones de temperatura en San Juan. Las máximas oscilarán entre los 22°C y los 6°C, por lo que se esperan jornadas templadas intercaladas con otras mucho más frías.

    El ascenso térmico previsto para este martes se da después de un comienzo de semana con temperaturas muy bajas en la provincia. De hecho, el lunes la mañana comenzó con registros bajo cero en distintos puntos de San Juan.

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