    • 7 de septiembre de 2026 - 19:41

    San Juan ya registra al menos 64 muertes en siniestros viales en lo que va de 2026

    El informe elaborado por la ONG Familias del Dolor y la Esperanza advierte sobre un fuerte incremento en la siniestralidad. Los motociclistas concentran más de la mitad de las víctimas fatales y mayo se mantiene como el mes más trágico del año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inseguridad vial en la provincia atraviesa un momento crítico.Según el último relevamiento elaborado por la ONG Familias del Dolor y la Esperanza, San Juan ya contabiliza al menos 64 víctimas fatales en lo que va de este 2026. La cifra se actualizó tras los trágicos hechos registrados durante el último fin de semana y continúa abierta, ya que el conteo se actualiza de manera permanente ante nuevos decesos.

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    Desde la organización aclararon que los datos corresponden a un registro propio y no a estadísticas oficiales del Estado, pero buscan servir como insumo fundamental para dimensionar la problemática y exigir mayores políticas de prevención, concientización y control en las calles y rutas sanjuaninas.

    Motociclistas, el sector más vulnerable

    El dato más alarmante que arroja el informe preliminar es la alta exposición de quienes se desplazan en vehículos de menor porte. Del total de 63 casos analizados en el corte previo que detalló la ONG, 32 víctimas eran motociclistas, lo que representa más de la mitad de las muertes en el tránsito provincial.

    El desglose de los siniestros viales fatales completó el siguiente perfil:

    Vehículos de los fallecidos: 32 motociclistas, 12 ocupantes de automóviles, 8 peatones y 5 ciclistas.

    Género: 43 varones y 20 mujeres.

    Franja horaria: 34 muertes ocurrieron durante el día, 26 durante la noche y en 3 casos no se pudo precisar el horario.

    Meses más críticos: Mayo encabeza la estadística trágica con 12 fallecimientos, mientras que agosto cerró con un saldo de 6 víctimas.

    Con el correr de las semanas y el avance de la estadística, el foco de las organizaciones sociales continúa puesto en la necesidad de reforzar los controles viales y fomentar una conducción responsable para frenar el goteo constante de vidas perdidas en la provincia.

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