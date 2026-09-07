Darío Barassi viajó al Triásico y presentó a puro cine la Fiesta Nacional del Sol 2026

Darío Barassi volvió a ponerse la camiseta de San Juan, pero esta vez lo hizo en un escenario bastante particular: millones de años atrás . El actor y conductor protagonizó el nuevo anuncio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, una producción con estética cinematográfica que lo lleva directamente al mundo de los dinosaurios y anticipa el espíritu que tendrá la celebración de este año.

El video comienza con Barassi convertido en una suerte de explorador en pleno Parque Provincial Ischigualasto . Entre el paisaje del Valle de la Luna, avanza como si estuviera dentro de una película de aventuras hasta que algo bajo sus pies cambia por completo la escena: descubre la enorme huella de un dinosaurio.

La sorpresa crece cuando levanta la mirada y se encuentra frente a una criatura gigantesca. Todo parece indicar que el sanjuanino quedó atrapado en pleno período Triásico, pero la historia todavía guarda un último giro.

Cuando la situación parece complicarse, Barassi despierta y descubre que todo había sido un sueño. Delante suyo aparece una niña disfrazada de dinosaurio, encargada de revelarle finalmente la noticia: se acerca una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol .

“El pasado vuelve a cobrar vida y esta vez… los dinosaurios son los protagonistas”, es el concepto elegido para presentar una edición que tendrá como gran eje el patrimonio paleontológico sanjuanino.

La elección no es casual. La FNS 2026 tendrá como temática “Parque Triásico”, una propuesta que buscará poner en valor a Ischigualasto, reconocido internacionalmente por conservar algunos de los registros paleontológicos más importantes del período Triásico. La temática también coincide con la próxima apertura del Museo Paleontológico de San Juan (MuPa).

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026

La gran celebración sanjuanina se realizará durante tres noches, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con actividades en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito.

La agenda comenzará incluso un día antes: el jueves 19 de noviembre se desarrollará el FNS Forum, destinado al intercambio entre representantes de los sectores productivo, empresarial e institucional. Luego llegarán la feria temática y los espectáculos artísticos durante todo el fin de semana.

La aparición de Barassi vuelve a aportar un guiño especial. Nacido en San Juan y convertido en una de las figuras televisivas más reconocidas del país, el conductor ya había protagonizado durante 2026 una campaña de promoción turística de la provincia. Ahora regresó para presentar la fiesta más importante de los sanjuaninos con dinosaurios, aventura y una puesta que parece salida del cine.