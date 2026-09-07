    • 7 de septiembre de 2026 - 12:14

    Preocupación por la salud de una funcionaria del Poder Judicial de San Juan: piden cadenas de oración

    Se trata de Daniela Vanesa Riveros Muscarello, quien en 2025 había sido noticia por sufrir un ACV en Punta Cana.

    Preocupación por la salud de una funcionario del Poder Judicial de San Juan: piden cadenas de oración

    Preocupación por la salud de una funcionario del Poder Judicial de San Juan: piden cadenas de oración

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    En enero de 2025, el nombre de la funcionaria judicial Daniela Vanesa Riveros Muscarello fue noticia porque sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) en Punta Cana, donde gozaba de sus vacaciones.

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    El caso tomo estado público en San Juan porque su estado de salud fue crítico. A esto se le sumó una gran cadena de oración para apoyar su recuperación y, además, conseguir los medios para traerla al país.

    Aquel percance la tuvo en estado delicado, pero con el tiempo su recuperación fue muy buena hasta reicorporarse a sus tareas en el Poder Judicial de San Juan.

    Y ahora otra vez la comunidad judicial sanjuanina está preocupada por su salud. Es que Riveros Muscarello sufrió otro ACV y por estas horas compañeros, amigos y colegas de la Defensora Oficial de Pobres y Ausentes han comensado una cadena de oración.

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