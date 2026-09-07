Abren cursos gratuitos vinculados a la minería: cómo inscribirse y a quiénes están dirigidos

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanzó una nueva propuesta de capacitación gratuita destinada a jóvenes, con cursos orientados a sectores con alta demanda laboral en la provincia.

La UCCuyo y UPROCAM darán un curso de conducción segura en alta montaña.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió las inscripciones para una serie de cursos gratuitos destinados a jóvenes de Capital que buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral en los sectores minero y de obras civiles.

La propuesta contempla capacitaciones técnicas y administrativas vinculadas con algunas de las actividades que actualmente presentan mayor demanda de trabajadores en San Juan. Las clases comenzarán el 15 de septiembre, mientras que el período de inscripción se inicia este martes 8.

Cuáles son los cursos gratuitos que ofrece Capital Entre las opciones disponibles se encuentran capacitaciones en voladura en obras civiles y minería, soldadura de geomembrana, auxiliar de perforista, operador logístico y auxiliar en minería y geología.

También se dictarán cursos relacionados con higiene y seguridad en minería y recursos humanos en minería, con el objetivo de brindar herramientas tanto para desempeñarse en tareas operativas como en áreas administrativas vinculadas al sector.

Cómo inscribirse a los cursos de Capital Las personas interesadas deberán acercarse desde el martes 8 de septiembre, de 8:30 a 12:30, a la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en Mitre 647 Este.