Premio Domingo Faustino Sarmiento: hubo un 33% más de postulaciones y recibieron 76 trabajos

La convocatoria 2026 del Premio Domingo Faustino Sarmiento cerró con un importante crecimiento en la cantidad de trabajos presentados. En total, se recibieron 76 tesis y trabajos de investigación , lo que representa un incremento del 33% respecto de la edición anterior, que había contabilizado 57 postulaciones.

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El reconocimiento es otorgado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción de San Juan y busca poner en valor la producción científica y académica vinculada con el desarrollo de la provincia.

Desde la Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica realizaron un balance luego del cierre de las inscripciones correspondientes a la XIII edición del certamen y destacaron tanto el crecimiento en la participación como el nivel de las investigaciones presentadas.

“Este premio sigue reconociendo el valor de la producción científica en San Juan, como aporte al desarrollo de la provincia en distintos ejes temáticos definidos en el marco de este certamen”, señaló el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos .

De las 76 postulaciones recibidas, 46 corresponden a trabajos de grado , mientras que 21 son tesis de doctorado y las 9 restantes son trabajos finales de maestría .

Uno de los datos destacados por la organización es la diversidad de las investigaciones. En esta edición hubo presentaciones en los nueve ejes temáticos establecidos para el premio, lo que refleja el alcance de la convocatoria y la variedad de áreas en las que se desarrolla producción científica en San Juan.

Los trabajos abarcan disciplinas vinculadas con Ciencias Sociales; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Biológicas y de la Vida; Filosofía, Humanidades y Lenguaje; Ciencia Aplicada e Innovación para el Desarrollo Estratégico; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud; y Ciencias Agrarias, Agropecuarias y del Ambiente.

Ramos también puso el foco en otro aspecto de la convocatoria: “Algo importante que debemos resaltar, además de las numerosas postulaciones recibidas hasta este momento, es la calidad de las investigaciones que se presentan en este certamen”.

El crecimiento registrado en la cantidad de trabajos postulados consolida al Premio Domingo Faustino Sarmiento como un espacio de reconocimiento para estudiantes y profesionales que desarrollan investigaciones en distintas áreas del conocimiento.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de las políticas destinadas a fortalecer la educación, la formación y la producción científica, consideradas herramientas estratégicas para el desarrollo de San Juan.