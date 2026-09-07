Orrego entregó viviendas y computadoras en Jáchal: también anunció obras

El gobernador Marcelo Orrego llegó al departamento Jáchal para realizar entrega de vivienda y computadoras. En este marco, hizo el anuncio de la construcción de un nuevo playón deportivo para la escuela Antonio Quanta. Acompañaron a Orrego, el vicegobernador Fabián Martín; intendente municipal del departamento de Jáchal, Matías Espejo; diputada nacional, Nancy Picón; diputado nacional, Carlos Jaime; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; diputado departamental, Miguel Vega; directora del IPV, Elina Peralta.

En primera instancia, el mandatario entregó las llaves del barrio Aires del Oeste, un nuevo conjunto habitacional de 53 viviendas destinado a familias jachalleras. Ubicado sobre calle Florida, el barrio cuenta con viviendas de dos dormitorios, baño, cocina y comedor integrados, además de pérgolas metálicas y la posibilidad de futuras ampliaciones para incorporar un tercer dormitorio.

El proyecto incluye también infraestructura y servicios esenciales, como redes de agua potable, cloacas y electricidad, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, veredas, arbolado con sistema de riego y un espacio verde equipado. De esta manera, 53 familias acceden a su vivienda propia en un entorno urbanizado y con servicios necesarios para la vida cotidiana.

Por otro lado, el gobernador encabezó la entrega de 835 netbooks a estudiantes de 5° grado del nivel primario y de 2° año del nivel secundario, en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, una iniciativa que busca garantizar el acceso equitativo a herramientas tecnológicas y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes en toda la provincia.

La entrega alcanza a 34 escuelas primarias y 20 escuelas secundarias técnicas y orientadas de todo el departamento, y se complementa con la entrega de notebooks a tres docentes que no pudieron asistir al acto realizado anteriormente en el Estadio Aldo Cantoni. Los equipos fueron adquiridos junto a UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) y forman parte de una política que contempla no solo el equipamiento, sino también la formación digital de docentes y estudiantes.

“Quiero que ustedes ingresen a su casa, que abran esas puertas y que ya sepan que esa casa va a ser para siempre. Vamos a comprar 50.000 computadoras a bajo precio a través de la ONU, lo que nos va a permitir abrir esa ventana al conocimiento para muchos niños y seguir trabajando permanentemente en la educación. En la escuela Antonio Quaranta vamos a llevar adelante algo que tiene un pedido de hace décadas: el playón polideportivo, con más de 1.000 metros cuadrados de construcción cerrada”, dijo Orrego, quien aseguró que los sobres de licitación se abrirán a fines de septiembre, para luego dar inicio a la obra.

Durante la jornada, el Gobernador destacó el carácter federal de la iniciativa y señaló que “una computadora hoy es una puerta al conocimiento, a la tecnología y a un mundo lleno de posibilidades”. En ese sentido, remarcó que los estudiantes de Jáchal cuentan ahora con las mismas herramientas para aprender que quienes viven en la Capital, y subrayó la importancia de garantizar el acceso a la tecnología, la inteligencia artificial y los contenidos digitales para preparar a los jóvenes para el mundo que viene.

La entrega de computadoras se suma a otras acciones de fortalecimiento de la infraestructura educativa que se vienen desarrollando en Jáchal. En la escuela donde se realiza esta entrega, el Ministerio de Educación habilitó al inicio del actual ciclo lectivo una nueva aula taller construida desde cero, con sanitarios y todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Desde este año, los estudiantes ya utilizan este nuevo espacio, que permitió ampliar la capacidad de la institución y mejorar las condiciones para la formación técnica.