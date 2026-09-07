Lanzan capacitaciones sobre ecología y biología pesquera bajo el programa "Pesca con Ciencia"

El Gobierno provincial puso en marcha el programa "Pesca con Ciencia", una propuesta orientada a brindar capacitación especializada sobre ecología y biología pesquera en San Juan. La iniciativa tiene como objetivo principal concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar los ecosistemas acuáticos locales y promover una pesca deportiva responsable y sustentable.

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El plan de formación incluye herramientas teóricas y prácticas para que los pescadores y el público interesado conozcan en detalle las especies que habitan en los espejos de agua provinciales, sus ciclos biológicos y el impacto de la actividad en el medio ambiente.

El programa se estructura en torno a varios contenidos fundamentales para entender el manejo de la fauna íctica:

Biología y ecología: Estudio de las especies presentes en la provincia, su comportamiento, reproducción y la dinámica de los ambientes acuáticos.

Conservación y manejo: Pautas para garantizar la preservación de los recursos naturales y asegurar la continuidad de la actividad a largo plazo.

Buenas prácticas: Promoción del respeto por las normativas vigentes, el cuidado del entorno y la devolución responsable en la pesca deportiva.

Desde el área encargada destacaron que estas acciones buscan consolidar un vínculo más consciente entre los ciudadanos y los recursos naturales de San Juan, sumando ciencia y educación a la pasión por la pesca. Las inscripciones y el cronograma completo de las próximas jornadas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la provincia.