    • 7 de septiembre de 2026 - 18:43

    Lanzan capacitaciones sobre ecología y biología pesquera bajo el programa "Pesca con Ciencia"

    La iniciativa busca promover la preservación de los recursos acuáticos provinciales y fomentar prácticas sustentables entre los amantes de la actividad deportiva. Cómo participar de las jornadas de formación.

    El Gobierno provincial puso en marcha el programa Pesca con Ciencia.

    El Gobierno provincial puso en marcha el programa "Pesca con Ciencia".

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno provincial puso en marcha el programa "Pesca con Ciencia", una propuesta orientada a brindar capacitación especializada sobre ecología y biología pesquera en San Juan. La iniciativa tiene como objetivo principal concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar los ecosistemas acuáticos locales y promover una pesca deportiva responsable y sustentable.

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    El plan de formación incluye herramientas teóricas y prácticas para que los pescadores y el público interesado conozcan en detalle las especies que habitan en los espejos de agua provinciales, sus ciclos biológicos y el impacto de la actividad en el medio ambiente.

    Los ejes principales de la capacitación

    El programa se estructura en torno a varios contenidos fundamentales para entender el manejo de la fauna íctica:

    Biología y ecología: Estudio de las especies presentes en la provincia, su comportamiento, reproducción y la dinámica de los ambientes acuáticos.

    Conservación y manejo: Pautas para garantizar la preservación de los recursos naturales y asegurar la continuidad de la actividad a largo plazo.

    Buenas prácticas: Promoción del respeto por las normativas vigentes, el cuidado del entorno y la devolución responsable en la pesca deportiva.

    Desde el área encargada destacaron que estas acciones buscan consolidar un vínculo más consciente entre los ciudadanos y los recursos naturales de San Juan, sumando ciencia y educación a la pasión por la pesca. Las inscripciones y el cronograma completo de las próximas jornadas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la provincia.

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