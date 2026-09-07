    • 7 de septiembre de 2026 - 17:29

    Vuelve la Feria Agroproductiva al Centro Cívico: una oportunidad clave para comprar directo al productor

    Con una amplia variedad de productos locales, desde hortalizas frescas hasta dulces artesanales y panificación, la tradicional propuesta regresa a la Plaza Seca para cuidar el bolsillo de los sanjuaninos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La clásica Feria Agroproductiva vuelve a instalarse este miércoles en el corazón de la capital sanjuanina. Organizada como un puente directo entre el productor y el consumidor, la iniciativa se consolidó como una alternativa ideal para adquirir alimentos de calidad a precios accesibles, fomentando el consumo de las economías locales.

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    Vuelve un clásico

    La Feria Agroproductiva tendrá su primera edición de septiembre este miércoles 9 de septiembre en la Plaza Seca del Centro Cívico, entre las 9:30 y las 13:30. La actividad apunta a fortalecer los canales de comercialización directa entre productores y consumidores. Según la información difundida, la propuesta busca que el público acceda a productos frescos, saludables y a precios justos. El esquema también procura reducir la intermediación y favorecer el desarrollo de la producción local

    Durante la jornada, que se desarrollará en la Plaza Seca del Centro Cívico, los asistentes podrán recorrer diversos stands que ofrecerán una amplia gama de artículos regionales. Entre ellos se destacan frutas y verduras de estación, aceites, vinos artesanales, conservas, dulces, aromáticas, plantas y productos de panificación casera.

    El evento representa una excelente vidriera para los pequeños y medianos emprendedores de la provincia, permitiéndoles comercializar sus elaboraciones sin intermediarios, al tiempo que los vecinos encuentran una opción conveniente para las compras cotidianas en un punto estratégico de la ciudad.

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