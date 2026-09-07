Fiesta Nacional del Sol 2026: abren las convocatorias para músicos, gastronómicos y emprendedores

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó a tomar forma y este lunes abrió las primeras convocatorias para quienes quieran participar de la próxima edición . Músicos, gastronómicos, artesanos, cooperativas y emprendedores podrán postularse para integrar la celebración más importante de San Juan.

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Las inscripciones se realizan de manera online a través de la página oficial de la Fiesta Nacional del Sol, donde los interesados podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos de cada convocatoria. Una vez enviado el formulario, recibirán una confirmación de recepción de los datos.

La convocatoria para músicos permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Los artistas podrán presentar sus propuestas para formar parte de los distintos escenarios de la Feria.

En el caso del sector gastronómico, las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de septiembre. Posteriormente, se evaluarán las propuestas para definir la oferta que acompañará la próxima edición.

También podrán participar artesanos, cooperativas, emprendedores sociales y emprendimientos productivos. En este caso, el plazo de inscripción será más extenso y permanecerá abierto hasta el 7 de octubre.

Por otra parte, Emprendedora del Sol 2026 tendrá su propia convocatoria. El certamen busca reconocer el trabajo, la creatividad y el desarrollo de proyectos encabezados por mujeres de los 19 departamentos de San Juan. Las postulaciones podrán realizarse hasta el 20 de septiembre.

Sponsors y presencia empresarial en la FNS

La organización también apunta a profundizar la participación del sector privado. Las empresas que quieran acompañar la Fiesta Nacional del Sol 2026 como sponsors podrán comunicarse con el área comercial mediante la web oficial o a través del correo [email protected].

Además, la campaña de promoción nacional de la FNS volverá a tener como protagonista a Darío Barassi, quien encabezará el nuevo spot destinado a promocionar San Juan y convocar a visitantes de distintos puntos del país.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se realizará del 19 al 22 de noviembre, aprovechando un fin de semana largo que buscará potenciar el movimiento turístico, hotelero, gastronómico y comercial en San Juan.

El 19 de noviembre también se desarrollará una nueva edición del FNS Forum, que reunirá a referentes y especialistas para debatir sobre distintas temáticas relacionadas con el desarrollo y los desafíos del futuro.

La edición 2026 tendrá como eje “Parque Triásico”, una temática que pondrá en primer plano a Ischigualasto y el patrimonio paleontológico de San Juan, en sintonía con la próxima apertura del MuPa. La propuesta busca reforzar la identidad de la provincia como territorio de dinosaurios y destino vinculado a la historia de la vida en la Tierra.

Toda la información sobre las convocatorias, requisitos y fechas puede consultarse en la página oficial www.fiestanacionaldelsol.com y en las redes sociales de la Fiesta.