Aplicación de transporte: uno por uno, todos los requisitos que exigen a choferes y autos para debutar este mes

El nuevo sistema de transporte mediante aplicaciones digitales en San Juan se encuentra en su etapa final antes del lanzamiento oficial. Tras el inicio de las primeras pruebas piloto, las autoridades provinciales, encabezadas por la funcionaria del área Laura Palma, confirmaron que en los próximos días se presentarán formalmente la herramienta tecnológica y la página web oficial, marcando la llegada formal de los denominados servicios de contactabilidad amparados por la Ley de Transporte N° 2799-A.
Para operar dentro del nuevo esquema legal, la normativa establece exigencias precisas tanto para los conductores como para los automóviles que formarán parte de las plataformas.
Requisitos excluyentes para los choferes
Registro fiscal: Los conductores deberán contar obligatoriamente con registración ante ARCA mediante CUIT o CUIL. Desde el área aclararon que esto no obliga a todos a ser monotributistas, ya que el encuadre dependerá de la situación de cada trabajador, pudiendo incluir a responsables inscriptos, monotributistas o empleados en relación de dependencia.
Licencia habilitante: Quienes presten el servicio al volante deberán poseer el carnet de conducir profesional, equiparando esta exigencia a la que ya cumplen taxistas y remises tradicionales en la provincia.
Condiciones exigidas para los vehículos
Titularidad y seguros: El propietario del rodado también deberá estar registrado ante ARCA y presentar obligatoriamente una cobertura de póliza de seguros específica para la actividad de transporte de personas.
Antigüedad y controles técnicos: La normativa fija un tope de hasta 10 años de antigüedad para los automóviles admitidos. Asimismo, deberán tener al día la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Seguridad y tecnología: El esquema contempla la obligatoriedad de un sistema de geolocalización permanente para el seguimiento de los viajes y la exhibición visible de un código QR. Este último recurso permitirá que los pasajeros escaneen el código desde sus dispositivos móviles antes de iniciar el recorrido para constatar que tanto el chofer como el vehículo se encuentran debidamente habilitados.