Aplicación de transporte: uno por uno, todos los requisitos que exigen a choferes y autos para debutar este mes

La nueva plataforma de viajes comenzará a operar en septiembre en el marco de la reglamentación de la Ley de Transporte provincial.

El nuevo sistema de transporte mediante aplicaciones digitales en San Juan se encuentra en su etapa final antes del lanzamiento oficial. Tras el inicio de las primeras pruebas piloto, las autoridades provinciales, encabezadas por la funcionaria del área Laura Palma, confirmaron que en los próximos días se presentarán formalmente la herramienta tecnológica y la página web oficial, marcando la llegada formal de los denominados servicios de contactabilidad amparados por la Ley de Transporte N° 2799-A.

Para operar dentro del nuevo esquema legal, la normativa establece exigencias precisas tanto para los conductores como para los automóviles que formarán parte de las plataformas.

Requisitos excluyentes para los choferes Registro fiscal: Los conductores deberán contar obligatoriamente con registración ante ARCA mediante CUIT o CUIL. Desde el área aclararon que esto no obliga a todos a ser monotributistas, ya que el encuadre dependerá de la situación de cada trabajador, pudiendo incluir a responsables inscriptos, monotributistas o empleados en relación de dependencia.

Licencia habilitante: Quienes presten el servicio al volante deberán poseer el carnet de conducir profesional, equiparando esta exigencia a la que ya cumplen taxistas y remises tradicionales en la provincia.

Condiciones exigidas para los vehículos Titularidad y seguros: El propietario del rodado también deberá estar registrado ante ARCA y presentar obligatoriamente una cobertura de póliza de seguros específica para la actividad de transporte de personas.