Messi fue citado para los próximos amistosos de la Selección: se despedirá del público argentino el 6 de octubre en el Monumental

Tras disputar la final del Mundial 2026 y mientras el futuro de Lionel Scaloni en el cargo sigue entre signos de interrogación, la selección argentina tendrá sus primeros amistosos en el inicio del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030 en un punto de inflexión : Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste, pero sí está dentro de los convocados de esta ocasión para ensayar su última función. Será en el último de los amistosos de la fecha FIFA, ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

El representativo del país aprovechará para jugar tres partidos –FIFA permitía hasta cuatro en esta ventana– con dos duelos en Buenos Aires y el restante en Córdoba. El miércoles 30 de septiembre se topará con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego afrontará dos choques en el Estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de ese mismo mes frente a Benín.

Al igual que Messi, “Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”, añadió el comunicado de la AFA. ¿Una señal de que su tiempo en el combinado nacional puede estar en su epílogo?

La negociación por estas horas está enfocada en la prohibición de aforo que tiene Argentina tras infringir el Artículo 15 (“Discriminación y agresiones racistas”): FIFA ordenó que la Selección juegue los próximos dos partidos que disputará en casa con restricción de espectadores (el 50%). Messi dirá presente para un “last dance” el 6 de octubre, ante Benín, con el 100% de un aforo efervescente para demostrarle todo el amor y gratitud del público por los 21 años en la Albiceleste, en los que cosechó el Mundial Sub 20 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Hay que tener en cuenta que la Albiceleste arrastra sanciones para tres futbolistas tras la final del Mundial. FIFA informó que Leandro Paredes está suspendido por diez partidos, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por uno, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala. En ese contexto, la AFA confirmó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se cumplan “en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". Por lo tanto, Ayala y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta Fecha FIFA.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, anticipó con un video la citación a Messi instantes antes de la publicación de la lista. “A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina. Y, a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, concluyó.

Con la chance sólida de que Cristian Cuti Romero porte la cinta de capitán en el inicio de esta nueva etapa, la pregunta que rondará durante las próximas semanas estará sobre la cabeza de Scaloni. Tras la derrota con España en la final de la Copa del Mundo 2026, el DT de 48 años dejó abierta la puerta de salida de la Selección y sólo se limitó a confirmar su continuidad hasta diciembre de este año. Si bien las tratativas están abiertas, el panorama está difuso y apenas se conoce que, en caso de continuar, lo haría sin uno de sus laderos: Walter Samuel se lanzaría como entrenador principal.

Para estos partidos, Scaloni respaldó a los jugadores que fueron parte del Mundial 2026 y sumó a varios jóvenes que ya fueron parte de sus citaciones y comenzarán a dar batalla por un lugar en la cita de 2030, como Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. También surge Román Vega, ex Argentinos y hoy en el Zenit, un nombre que, junto con Giay, representa la renovación del lateral derecho.

En la lista también aparecen futbolistas que se perdieron la Copa del Mundo por lesión, como Juan Foyth (Villarreal) y Leonardo Balerdi, de gran inicio de temporada con la Roma.

De los que viajaron a Estados Unidos, México y Canadá 2026, están ausentes: Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi (se retiró de la Selección), Leandro Paredes y Thiago Almada. En tanto, los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes.

El calendario internacional que la FIFA tiene establecido hasta el 2030 marca que del 9 al 17 de noviembre de este 2026 habrá otra ventana para amistosos, aunque en este caso se podrán jugar dos como máximo. En 2027, mientras se espera por conocer la fecha de inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, la grilla tiene dos partidos en marzo (del 22 al 30), dos en junio (del 7 al 15), cuatro entre septiembre y octubre (del 20/9 al 5/10) y dos más a fines de ese año (8 al 16 de noviembre).

LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Delanteros

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Lionel Messi (Inter Miami)