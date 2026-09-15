Con un sentido video, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia

James Rodríguez le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. A los 35 años, el mediocampista anunció este martes su retiro de la Selección Colombia mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que repasó más de una década de alegrías, derrotas, Mundiales y momentos que marcaron su historia con la camiseta amarilla.

“ Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida ”, expresó James al confirmar una decisión que cierra un recorrido iniciado en 2011 y que lo tuvo como figura, capitán y dueño de la camiseta número 10 durante buena parte de la última década.

El mensaje tuvo un marcado tono emocional. James recordó que vestir la camiseta de Colombia fue el cumplimiento de un sueño que tenía desde niño y aseguró que siempre entendió que cada partido significaba representar mucho más que su propia carrera.

Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.Gracias, Colombia. Para siempre. https://t.co/AlRxMgtFeI

También agradeció a sus compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, familiares y especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante todo su recorrido. “ Yo me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo ”, manifestó en uno de los pasajes finales de su despedida.

El colombiano también dejó un mensaje para quienes continúen su camino en la selección: pidió que comprendan el privilegio que representa vestir esa camiseta y que la defiendan “con el alma”.

Una historia que tuvo su punto más alto en Brasil 2014

James se despide después de 131 partidos con la Selección Colombia, cifra que lo ubica como el futbolista con más presencias en la historia de la Tricolor. Además, convirtió 31 goles y quedó como segundo máximo goleador, solamente por detrás de Radamel Falcao.

Su explosión internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde fue una de las grandes figuras del torneo y terminó como máximo goleador con seis tantos. Colombia llegó entonces hasta los cuartos de final y James dejó una de las imágenes más recordadas de aquella Copa del Mundo con su golazo frente a Uruguay.

El golazo de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, una espectacular volea que luego fue elegida como Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año.

También disputó los Mundiales de Rusia 2018 y 2026, además de las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2024. Precisamente en esta última competencia volvió a mostrar una de sus mejores versiones: Colombia alcanzó la final y James fue elegido mejor jugador del torneo.

Su última Copa del Mundo fue la de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y su encuentro frente a Suiza quedó como su última aparición con la camiseta colombiana.

Una despedida y un nuevo capítulo en Colombia

El anuncio llega mientras James comienza otra etapa importante en su carrera. Después de 17 años jugando en el exterior, recientemente regresó al fútbol de su país para incorporarse a Atlético Nacional.

El fútbol de clubes continuará, pero su historia con la Selección llegó al final. Se va el goleador de Brasil 2014, el capitán de varias generaciones y uno de los futbolistas que protagonizó algunos de los mejores años de Colombia a nivel internacional.

Y lo hizo de la misma manera en la que construyó buena parte de su vínculo con la Tricolor: con la número 10 como símbolo, agradeciendo a su país y dejando un último mensaje cargado de emoción.