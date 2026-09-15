    • 15 de septiembre de 2026 - 10:38

    La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia: ganó la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Suramericanos

    La ciclista sanjuanina de 20 años completó la contrarreloj individual en 48m26s520 y consiguió la primera medalla de un deportista sanjuanino en Santa Fe 2026.

    La sanjuanina Delfina Dibella ganó la medalla de bronce.&nbsp;

    La sanjuanina Delfina Dibella ganó la medalla de bronce. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La bandera de San Juan llegó al podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la mano de Delfina Dibella. La ciclista sanjuanina, de 20 años, tuvo este martes una destacada actuación en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta y conquistó la medalla de bronce para la Selección Argentina.

    Leé además

    Oficial. Argentina comenzará a jugar en el Preolímpico de Brasil con presencia sanjuanina.

    Matías Sánchez y Manuel Armoa juegan el Preolímpico con la Selección Argentina en Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Así se verá el nuevo Monumental.

    ¿Se viene el Monumental techado? River presentó el ambicioso proyecto que llevará el estadio a 101.000 personas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dibella completó los 36 kilómetros de la prueba en 48 minutos, 26 segundos y 520 milésimas, un registro que le permitió finalizar en el tercer lugar y subirse al podio de una competencia internacional de gran nivel.

    La actuación tiene además un significado especial para el deporte provincial: Dibella consiguió la primera medalla obtenida por un deportista sanjuanino en estos Juegos Suramericanos. De esta manera, la joven ciclista dejó su nombre en la historia de la participación de San Juan en la competencia.

    Delfina Dibella con la medalla de bronce.

    Delfina Dibella con la medalla de bronce.

    El resultado también ratifica el buen presente de Delfina Dibella, quien viene desarrollando una importante experiencia internacional y compitiendo al más alto nivel. Su crecimiento deportivo le permitió volver a ser convocada para representar al seleccionado argentino y ahora respondió con una medalla en una de las especialidades en las que mejor se desenvuelve.

    Para el ciclismo sanjuanino, acostumbrado a tener representantes en grandes competencias nacionales e internacionales, el podio de Dibella también representa un reconocimiento al trabajo y al crecimiento de los deportistas de la provincia.

    Con apenas 20 años, la sanjuanina ya sumó así un nuevo capítulo importante a su carrera. Esta vez, con una medalla de bronce que además significó la primera alegría de San Juan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos 2026

    Franco Colapinto.

    La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo puso entre los grandes ganadores del GP de Madrid

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mauricio Del Cero analizó el funcionamiento de Desamparados. Fotos: Gentileza Jero Flores - Prensa CSD

    El Desamparados líder de Del Cero, bajo la lupa: intensidad, presión y una idea que no cambia

    Por Vanessa Chaparro
    Matías Garrido había dirigido a Sportivo Peñarol y ahora asumirá un nuevo desafío en Colón Junior. 

    Matías Garrido es el nuevo técnico de Colón Junior de cara a las últimas cuatro fechas del Clausura local

    Por Redacción Diario de Cuyo