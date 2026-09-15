La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia: ganó la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Suramericanos

La ciclista sanjuanina de 20 años completó la contrarreloj individual en 48m26s520 y consiguió la primera medalla de un deportista sanjuanino en Santa Fe 2026.

La bandera de San Juan llegó al podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la mano de Delfina Dibella. La ciclista sanjuanina, de 20 años, tuvo este martes una destacada actuación en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta y conquistó la medalla de bronce para la Selección Argentina.

Dibella completó los 36 kilómetros de la prueba en 48 minutos, 26 segundos y 520 milésimas, un registro que le permitió finalizar en el tercer lugar y subirse al podio de una competencia internacional de gran nivel.

La actuación tiene además un significado especial para el deporte provincial: Dibella consiguió la primera medalla obtenida por un deportista sanjuanino en estos Juegos Suramericanos. De esta manera, la joven ciclista dejó su nombre en la historia de la participación de San Juan en la competencia.

Delfina Dibella con la medalla de bronce. El resultado también ratifica el buen presente de Delfina Dibella, quien viene desarrollando una importante experiencia internacional y compitiendo al más alto nivel. Su crecimiento deportivo le permitió volver a ser convocada para representar al seleccionado argentino y ahora respondió con una medalla en una de las especialidades en las que mejor se desenvuelve.

Para el ciclismo sanjuanino, acostumbrado a tener representantes en grandes competencias nacionales e internacionales, el podio de Dibella también representa un reconocimiento al trabajo y al crecimiento de los deportistas de la provincia.