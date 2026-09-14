El sanjuanino Mateo Mendoza fue presentado en Argentinos Juniors y se suma a una particular legión provincial

El fútbol sanjuanino vuelve a tener presencia en uno de los clubes protagonistas de Primera División. Mateo Mendoza fue presentado este lunes como nuevo jugador de Argentinos Juniors y se convirtió en el tercer futbolista surgido de San Juan que se incorpora al Bicho durante 2026 . El defensor llega desde Godoy Cruz a préstamo hasta diciembre de 2027, con una opción de compra incluida en el contrato.

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Mendoza tendrá ahora el desafío de continuar su carrera en La Paternal, donde se encontrará con dos caras conocidas para el fútbol de San Juan: Matías Giménez y Francisco Álvarez, ambos surgidos en San Martín.

El nuevo refuerzo del Bicho llega después de haber disputado 17 partidos con Godoy Cruz, en los que acumuló 1.256 minutos. Ahora buscará ganarse un lugar en un plantel que le abre una nueva puerta en el fútbol grande.

La historia de Mendoza comenzó lejos de los grandes estadios y con una pelota en las calles de Villa Obrera, en Chimbas . Allí, el defensor sanjuanino seguramente imaginó alguna vez la posibilidad de llegar a Primera, aunque por entonces aquel objetivo parecía todavía lejano.

De las calles de Chimbas a afianzarse en la Primera División del fútbol argentino

Sus primeros pasos los dio en la escuelita de fútbol Vilo, ubicada sobre calle Coll, en Rivadavia. Allí comenzó a mostrar condiciones que rápidamente llamaron la atención y que terminarían llevándolo a probarse en uno de los clubes más importantes de Mendoza.

En 2021, Mendoza tuvo la oportunidad de realizar una prueba en Godoy Cruz. La superó y tomó la decisión de dejar San Juan para continuar su formación y perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Ese camino lo llevó a consolidarse en el fútbol mendocino y finalmente a tener sus primeros partidos en Primera con apenas 18 años. Ahora, con su llegada a Argentinos Juniors, el sanjuanino tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo y competir en uno de los clubes que históricamente se ha caracterizado por la formación de jugadores.

Un vestuario con acento sanjuanino

La llegada de Mendoza tendrá además un detalle particular: no estará solo en Argentinos Juniors. El defensor compartirá plantel con otros dos futbolistas nacidos futbolísticamente en San Juan.

Uno de ellos es Matías Giménez, delantero que surgió de las inferiores de San Martín y que llegó al Bicho desde Independiente de Avellaneda.

El otro es Francisco Álvarez, defensor que se formó en el Verdinegro y posteriormente continuó su carrera fuera de la provincia hasta llegar al fútbol de Primera.

Así, Argentinos Juniors contará en este 2026 con tres futbolistas vinculados al fútbol sanjuanino, una particular coincidencia que vuelve a poner en escena el talento surgido de las canchas de la provincia.

Para Mendoza, el desafío recién comienza. El camino que inició en una escuelita de Rivadavia, que continuó con aquella prueba en Godoy Cruz y que lo llevó hasta Primera, tendrá ahora un nuevo capítulo en La Paternal, con un contrato hasta fines de 2027 y la posibilidad de transformar el préstamo en una permanencia definitiva.