La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país: cuáles son los rivales

La Selección Argentina prepara su regreso a las canchas y todo indica que lo hará sin salir del país . Según informó Olé, la AFA tiene encaminada la organización de tres amistosos durante la próxima Fecha FIFA , aunque el cronograma todavía espera la confirmación oficial de la entidad.

La planificación contempla un partido ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba , seguido por dos presentaciones en Buenos Aires: Burkina Faso el sábado 3 de octubre y Benín el martes 6 , ambos previstos en el estadio Monumental.

Las fechas y sedes se encuentran sujetas a la oficialización de la AFA , por lo que todavía podrían existir modificaciones antes del anuncio definitivo. Bolivia ya había aparecido en los últimos días como uno de los posibles rivales, mientras que Burkina Faso y Benín estaban en la planificación de la dirigencia para esta ventana internacional.

Los encuentros tendrán además un componente especial: serán los primeros compromisos de la Selección en Argentina después del Mundial 2026 y del retiro de Lionel Messi del seleccionado , por lo que marcarán el comienzo de una etapa diferente para el equipo de Lionel Scaloni.

La intención es que la Albiceleste pueda reencontrarse rápidamente con su público y que el cuerpo técnico empiece a trabajar sobre el recambio rumbo al próximo ciclo internacional. Scaloni ya analiza posibles regresos y nuevas convocatorias de cara a los amistosos.

Por qué se demoró la confirmación

La AFA viene trabajando desde hace varios días sobre esta ventana, pero la comunicación oficial se demoró por cuestiones reglamentarias. Uno de los puntos que buscaba resolver era que los encuentros fueran reconocidos por FIFA como amistosos internacionales Clase A, una condición relevante para el ranking y también para el cumplimiento de sanciones aplicadas después de los incidentes registrados en la final del Mundial frente a España.

Por el momento, entonces, el escenario está planteado: tres partidos en una semana, uno en Córdoba y dos en el Monumental, con Bolivia, Burkina Faso y Benín como rivales. La confirmación definitiva de AFA se espera para este martes.

Olé