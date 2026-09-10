Walter Samuel dejará la Selección después de ocho años y buscará iniciar su carrera como DT

Una pieza fundamental del ciclo más exitoso de la Selección argentina prepara su salida. Walter Samuel decidió que no continuará como integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste y buscará dar el salto definitivo para comenzar su carrera como entrenador principal, después de ocho años acompañando el proceso que llevó nuevamente al equipo nacional a la cima del fútbol mundial.

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La determinación todavía no fue comunicada oficialmente por la AFA, pero distintas fuentes coinciden en que el exdefensor ya tomó la decisión. Samuel permanecerá durante el tramo correspondiente de su vínculo actual y posteriormente buscará su primera experiencia al frente de un equipo, con Europa como uno de los destinos que aparecen dentro de sus planes .

Samuel forma parte del equipo de trabajo de Lionel Scaloni desde el comienzo del ciclo en 2018 . Con un perfil mucho más reservado que otros integrantes del cuerpo técnico, el exzaguero se transformó en uno de los principales colaboradores del entrenador y tuvo una participación especialmente importante en el funcionamiento defensivo y el trabajo de pelota parada.

Durante ese recorrido estuvo presente en una de las épocas más exitosas de la historia argentina: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el reciente subcampeonato mundial de 2026 . Su experiencia como defensor de elite también fue uno de los aportes valorados dentro de un cuerpo técnico que se mantuvo prácticamente unido durante todo el proceso.

Antes de llegar a la Selección, Samuel ya había comenzado a transitar el camino de los bancos de suplentes. Trabajó como ayudante en Inter de Milán durante la temporada 2016/17 , bajo las conducciones de Stefano Pioli y Stefano Vecchi, y posteriormente integró el cuerpo técnico de Pierluigi Tami en el FC Lugano de Suiza.

Ahora quiere tener su propio equipo

El siguiente desafío será diferente. Después de varios años desempeñándose como asistente, Samuel pretende convertirse en entrenador principal y hacerse cargo de un proyecto propio. Esa decisión explica su salida de la estructura de la Selección y abre la expectativa sobre cuál será el primer club que le ofrezca la posibilidad de encabezar un cuerpo técnico.

No sería la primera oportunidad que aparece desde Europa. En años anteriores había recibido sondeos para modificar su situación profesional, incluso desde el Inter, institución en la que dejó una fuerte huella como futbolista. En aquel momento eligió continuar junto a Scaloni y completar el proceso con Argentina.

Esta vez, el escenario cambió. A sus 48 años y después de acumular experiencia durante ocho temporadas dentro de la Selección, el “Muro” considera que llegó el momento de soltarse y dirigir por su cuenta.

Una baja importante en medio de una etapa de cambios

La salida se conoce en un momento de transformación para la Albiceleste después del Mundial 2026 y del retiro de Lionel Messi de la Selección. La estructura que sostuvo al equipo durante los últimos años comienza así a mostrar sus primeras modificaciones importantes de cara al próximo ciclo.

En paralelo, la AFA mantiene conversaciones por la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato vence a fin de año. Según la información publicada en las últimas horas, todavía deben acordarse las condiciones y conocer la decisión definitiva del entrenador, aunque la determinación de Samuel de buscar su propio camino se mantendría independientemente de esas negociaciones.

Para la Selección será una salida de peso. Samuel no ocupó el centro de la escena ni buscó protagonismo durante estos ocho años, pero se convirtió en uno de los hombres de máxima confianza dentro del cuerpo técnico y participó desde adentro de una etapa que cambió la historia reciente de la Albiceleste.

Ahora el “Muro” se prepara para cerrar ese capítulo y abrir uno completamente diferente: dejar de acompañar desde el banco para convertirse, finalmente, en el encargado de tomar todas las decisiones como entrenador.