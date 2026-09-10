    • 10 de septiembre de 2026 - 12:17

    De Paul y Lewandowski se cruzaron fuerte en la MLS durante el partido entre Inter Miami y Chicago Fire

    El argentino salió en defensa de su compañero Ian Fray luego de un encontronazo con el delantero polaco durante el empate 1-1.

    Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski.

    Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski.

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    Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cruce durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por una nueva fecha de la MLS. El mediocampista argentino intervino luego de un encontronazo entre el delantero polaco e Ian Fray y ambos quedaron cara a cara durante algunos segundos.

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    La situación se produjo en un tramo caliente del encuentro. Después de la disputa entre Lewandowski y Fray, De Paul se acercó para defender a su compañero y mantuvo una fuerte discusión con el atacante de Chicago Fire. El intercambio incluyó gestos y reclamos, aunque finalmente no pasó a mayores.

    De Paul salió en defensa de su compañero

    El argentino mostró una vez más su personalidad dentro de la cancha y no dudó en involucrarse cuando consideró que su compañero había sido provocado. La discusión con Lewandowski rápidamente llamó la atención de los futbolistas de ambos equipos, que intervinieron para evitar que el episodio escalara.

    El cruce tuvo además un condimento especial por el historial de ambos jugadores. De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado en distintas oportunidades, tanto a nivel de clubes como con sus respectivas selecciones.

    Uno de los antecedentes más recordados se produjo en el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina enfrentó a Polonia en la fase de grupos. Esta vez, el encuentro entre ambos volvió a darse en Estados Unidos, aunque con las camisetas de Inter Miami y Chicago Fire.

    Messi asistió a Casemiro para el empate

    Más allá del cruce entre De Paul y Lewandowski, el partido terminó 1-1. Chicago Fire se había puesto en ventaja y Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami al asistir a Casemiro, quien marcó el gol del empate.

    El resultado dejó a Inter Miami en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este, mientras que Messi continúa siendo una de las principales figuras del equipo durante la temporada.

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