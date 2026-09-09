    • 9 de septiembre de 2026 - 20:26

    La Reserva de San Martín empató ante Defensa y Justicia y sumó un punto en Chimbas

    La Reserva de San Martín igualó 1-1 ante Defensa y Justicia por la octava fecha del Clausura y llegó a los 10 puntos en el Grupo B.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Reserva de San Martín igualó 1-1 este miércoles ante Defensa y Justicia en el predio Emmanuel Mas, por la octava fecha del Torneo Clausura.

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    El equipo sanjuanino consiguió así un punto como local y alcanzó los 10 puntos en el Grupo B, donde se mantiene a siete unidades del líder Independiente de Avellaneda, que acumula 17.

    El encuentro tuvo un desarrollo parejo y San Martín logró ponerse arriba en el marcador, aunque no pudo sostener la diferencia. Moreno marcó para Defensa y Justicia y dejó el resultado igualado.

    Los próximos partidos de San Martín

    La Reserva de San Martín tendrá ahora una seguidilla de compromisos en el Clausura. El próximo será como visitante frente a Newell's Old Boys, el jueves 17 de septiembre.

    Luego, el conjunto sanjuanino recibirá a Godoy Cruz el viernes 25 de septiembre y cerrará esta serie ante Lanús, el jueves 1 de octubre, nuevamente como local.

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