La Reserva de San Martín empató ante Defensa y Justicia y sumó un punto en Chimbas

La Reserva de San Martín igualó 1-1 ante Defensa y Justicia por la octava fecha del Clausura y llegó a los 10 puntos en el Grupo B.

La Reserva de San Martín igualó 1-1 este miércoles ante Defensa y Justicia en el predio Emmanuel Mas, por la octava fecha del Torneo Clausura.

El conjunto sanjuanino se puso en ventaja por intermedio de Nievas, pero Moreno apareció para la visita y estableció el empate definitivo en Chimbas.

El equipo sanjuanino consiguió así un punto como local y alcanzó los 10 puntos en el Grupo B, donde se mantiene a siete unidades del líder Independiente de Avellaneda, que acumula 17.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y San Martín logró ponerse arriba en el marcador, aunque no pudo sostener la diferencia. Moreno marcó para Defensa y Justicia y dejó el resultado igualado.

Los próximos partidos de San Martín La Reserva de San Martín tendrá ahora una seguidilla de compromisos en el Clausura. El próximo será como visitante frente a Newell's Old Boys, el jueves 17 de septiembre.