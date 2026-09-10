    • 10 de septiembre de 2026 - 07:32

    Giro inesperado para Mauro Icardi: Grecia aparece como nuevo destino y tres clubes lo buscan

    El delantero argentino, que quedó libre tras su salida del Galatasaray, analiza propuestas de Europa y podría continuar su carrera en Grecia.

    Mauro Icardi.

    Mauro Icardi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futuro de Mauro Icardi volvió a dar un giro inesperado. El delantero argentino, de 33 años, continúa sin club después de su salida del Galatasaray y, mientras analiza distintas propuestas, Grecia aparece ahora como uno de los destinos con mayores posibilidades para continuar su carrera.

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    Según trascendió, el atacante recibió propuestas de Olympiacos y PAOK Salónica, dos de los principales equipos del fútbol griego. Olympiacos, actualmente tercero en el campeonato, también cuenta con participación internacional, mientras que PAOK dispone de una estructura económica que le permitiría afrontar la llegada del argentino.

    La alternativa griega se suma a otras posibilidades que todavía permanecen abiertas. En Italia aparecen Lazio y Parma, mientras que en Inglaterra el Everton también habría recibido el ofrecimiento del futbolista. El conjunto de la Premier busca un delantero después de desprenderse de Iliman Ndiaye y Beto y no concretar la llegada de Folarin Balogun.

    Icardi tiene además una ventaja importante en este mercado: es agente libre, por lo que puede incorporarse a un equipo aun después del cierre de la ventana de transferencias. Su representante, Letterio Pino, explicó que el delantero no tiene al dinero como prioridad y que pretende encontrar un proyecto deportivo que le permita permanecer durante dos o tres años.

    La Lazio fue uno de los clubes que más avanzó en las negociaciones. El equipo romano llegó a ofrecer inicialmente 2,5 millones de euros por una temporada y luego mejoró la propuesta a un vínculo por dos años, con un salario de tres millones de euros anuales. Sin embargo, el entorno del futbolista decidió poner la negociación en pausa.

    El argentino también había sido relacionado con el Elche de España, que pidió información sobre sus condiciones, aunque esa posibilidad todavía se encuentra en una instancia preliminar. En tanto, en Brasil también surgieron clubes interesados en las últimas semanas, aunque las alternativas europeas volvieron a tomar fuerza.

    Icardi cerró su etapa en Galatasaray con 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, además de seis títulos de liga. Ahora, mientras define dónde continuará su carrera, Grecia aparece como una posibilidad concreta para el delantero rosarino.

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