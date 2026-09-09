Con dedicatoria para su capitán, Desamparados venció a Carpintería y sigue sin darle respiro al líder Alianza

Sportivo Desamparados consiguió un triunfo tan sufrido como necesitado en la tarde de este miércoles en Pocito. El Víbora venció por 1 a 0 a Deportivo Carpintería en el encuentro que estaba pendiente por la 12da fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División.

Un domingo para la historia en Media Agua: Belgrano recibe a Desamparados por el Regional Amateur

En la previa de su aniversario 107°, Desamparados se impuso por la mínima ventaja. Después de dominar y tener las chances más claras durante el encuentro, a los 38 minutos del complemento, Santiago Tello tiró un centro atrás y Federico Molina en su afán por despejar la metió en su propio arco.

De esta manera, Desamparados continúa prendido en la pelea del torneo, sumó 29 puntos y quedó a solo 2 del líder Alianza (31) . Detrás se encuentran Rivadavia con 24, Minero con 23, 9 de Julio y Trinidad con 20, Marquesado 19 y Villa Ibañez 18, todos en zona de clasificación.

La fecha 13 ya tiene programación y comenzará este viernes , tendrá continuidad el sábado, también el domingo y culminará el miércoles próximo.

El triunfo de Sportivo Desamparados tuvo un destinatario especial: Lucas Ceballos, su capitán, quien atraviesa un delicado momento luego de la lesión que sufrió el domingo en Media Agua, durante el partido frente a General Belgrano por el Regional Amateur.

El experimentado defensor recibió el alta médica el lunes, después de permanecer bajo observación por el fuerte golpe que sufrió en el rostro durante el encuentro. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron que la lesión era más compleja de lo que inicialmente se había pensado.

Ceballos tiene dos fracturas en la cara y deberá someterse a una cirugía. La intervención lo mantendrá varias semanas alejado de las canchas, en un duro golpe para el jugador y también para el plantel puyutano, que tiene al defensor como uno de sus referentes.

Por eso, el partido que disputó Sportivo después de la lesión de su capitán tuvo un significado especial. El plantel no se olvidó de Ceballos y el triunfo terminó convirtiéndose también en una muestra de apoyo para el experimentado defensor, que ahora deberá afrontar el proceso de recuperación.

Una recuperación que llevará varias semanas

Aunque Ceballos ya recibió el alta médica, todavía tiene por delante la cirugía y el posterior proceso de recuperación. Por el momento, deberá permanecer alejado de la actividad deportiva hasta completar su evolución.

La lesión ocurrió durante el compromiso ante General Belgrano en Media Agua, por el Regional Amateur, y generó preocupación en el entorno de Desamparados por la dureza del golpe recibido en el rostro. Los estudios realizados posteriormente determinaron finalmente el alcance de las lesiones.