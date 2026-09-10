Desamparados recibe sus 107 años entre el protagonismo en la Local, pero con la incertidumbre latente en el Regional Amateur

Este jueves Sportivo Desamparados celebra 107 años de historia y pasión. Fundado el 10 de septiembre de 1919, la fecha no llega precisamente en un momento de festejo en Puyuta. Es que si bien Sportivo se encuentra peleando en el Clausura de la Liga Sanjuanina donde está escolta del puntero Atlético Alianza, ese protagonismo no se refleja en el objetivo máximo del Víbora que es el Torneo Regional Amateur.

El certamen del que participan 247 equipos de todo el país, que brinda la chance de ascender al Federal A y que tiene por San Juan solo tres equipos participando: Desamparados, Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua, lo tiene al Víbora inmerso en una incertidumbre. Sobre todo en el juego y la falta de una idea futbolística. Con dos fechas disputadas en el certamen que lo tuvo empatando primero en Puyuta ante Unión y después igualando también ante Belgrano en la villa cabecera del departamento Sarmiento, dejó una incertidumbre latente en sus hinchas que lo reflajaron al final del encuentro en Media Agua y que lo plasman en cuanta red social se encuentran.

Es por eso que ese protagonismo que sí tiene el equipo en el certamen local, queda tapado por la nebulosa que ronda alrededor del Regional. Este certamen es esperado cada año por el hincha de Sportivo sabiendo que es el único torneo que le brinda la chance de regresar al Federal, categoría de la que el Víbora descendió en el 2022 y que lo tuvo únicamente cerca del retorno en el 2025 cuando perdió la final en Pergamino ante Ben Hur.

El resto de las participaciones del Víbora en este torneo lo tuvieron muy lejos del objetivo. En la primera participación en el Regional Amateur 2023-2024 quedó eliminado ante Sportivo Rivadavia en primera fase y en su propia cancha. Al año siguiente sí fue protagonista alcanzando la final pero perdiendo el ascenso tras caer 1 a 0. En su tercera participación en el certamen otra vez su participación no superó las expectativas quedando afuera también en primera fase y en Puyuta, esta vez ante Sportivo Peñaflor del departamento San Martín.

Esa herida de la rápida eliminación parecía haber sido sanada pero no. Este año Desamparados llegaba con tiempo de poder armarse de la mejor manera, sabiendo que logró la clasificación por mérito deportivo con varios meses de anticipación. Y ese es el principal reproche que baja de las tribunas. ¿Se armó Desamparados para ser protagonista o se armó solo para participar? Es que llegaron pocos refuerzos y en su mayoría del fútbol sanjuanino, incluso no sumó un enganche o algún futbolista que le diera generación de juego que es hoy lo que escasea en Puyuta.