Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México: cuánto dinero recibirá

El Xeneize aceptó una oferta de 6 millones de dólares por el 100% del pase. Boca posee el 80% y recibirá cerca de US$4,8 millones.

Boca llegó a un acuerdo con Atlas de Guadalajara para concretar la salida de Kevin Zenón. El club mexicano pagará 6 millones de dólares por la totalidad del pase del mediocampista argentino, en una operación que se cerrará con el intercambio de documentación y la revisión médica del futbolista.

El acuerdo contempla que el monto sea abonado en cinco cuotas, con el último pago previsto para diciembre de 2027. Zenón, de 25 años, firmará un contrato por cuatro temporadas con el equipo mexicano, que es dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Cuánto dinero recibirá Boca por Kevin Zenón La operación no representa el ingreso completo de los seis millones de dólares para Boca porque el club de la Ribera posee el 80% de los derechos económicos del jugador. El 20% restante continúa en manos de Unión de Santa Fe, entidad desde la que Zenón llegó al Xeneize en enero de 2024.

Por ese reparto, Boca recibirá aproximadamente US$4,8 millones, mientras que Unión percibirá los US$1,2 millones correspondientes a su porcentaje. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había comprado el 80% del pase por unos US$3,5 millones, además del 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión de Simón Rivero.

Zenón deja Boca después de 92 partidos El volante correntino llegó a Boca luego de destacarse en Unión y tuvo un recorrido con distintos momentos dentro del plantel. En total, disputó 92 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 12 goles y aportó ocho asistencias.