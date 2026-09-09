Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia y es duda para el próximo partido de Boca

El arquero colombiano fue autorizado por el club para viajar a su país tras la muerte de su abuela. Viene de ser una de las figuras en el triunfo ante San Pablo y podría quedar afuera del duelo ante Central Córdoba.

Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia tras la muerte de su abuela. (Foto: REUTERS)

Álvaro Montero atraviesa un difícil momento personal y este miércoles viajó de urgencia a Colombia luego de recibir la noticia del fallecimiento de su abuela. Boca Juniors decidió licenciar al arquero para que pudiera acompañar a su familia.

La partida se produjo apenas unas horas después de la victoria por 1-0 ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido en el que Montero tuvo una destacada actuación y fue clave para que el equipo de Rodolfo Arruabarrena mantuviera el arco en cero. Con esa actuación, además, alcanzó su sexta valla invicta con la camiseta xeneize.

Ahora, su ausencia genera incertidumbre de cara al próximo compromiso de Boca por el Torneo Clausura. El Xeneize recibirá a Central Córdoba este viernes a las 21.30, por la novena fecha del campeonato, y por el poco tiempo disponible todo indica que Montero no llegaría a tiempo para ocupar nuevamente el arco.

Ante este escenario, Leandro Brey se perfila como titular frente al conjunto santiagueño. El arquero sería parte del equipo alternativo que el entrenador tenía previsto utilizar, mientras Montero permanece junto a sus familiares en Colombia.

La situación también abre una incógnita pensando en el próximo desafío internacional. Boca deberá visitar a San Pablo el martes 15 de septiembre para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que todavía resta saber cuándo regresará Montero a Buenos Aires y si podrá reincorporarse a tiempo al plantel.