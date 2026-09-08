Coti Pezzotti volvió a su San Juan y al primer amor ganando en el MTB

Dicen que siempre, aunque sin proponerselo, se vuelve al primer amor. Que ese sentimiento no se agota jamás. Y a Constanza Pezzotti le pasó mucho de eso porque tras el final de la temporada en el ciclismo de Portugal, Coti volvió a su San Juan y a su primer amor sobre ruedas, ganando con autoridad la cuarta fecha del MTB en Rivadavia.

Coti fue primera con un tiempo de 2h.30m.76seg. dejando atrás a Paola Menéndez y a Sathia Kuyuk.

Pero para este regreso hubieron antes seis meses previos de viajes, ciclismo, bicicletas y carreras en Portugal. En marzo, Coti se unió al equipo Matos Mobility Flexaco y corrió toda la temporada. La parte central de su primera experiencia en Europa tras el paso por el ciclismo de Colombia, se dio en la Vuelta Femenina de Portugal donde compitió con equipos World Tour en una prueba de categoría UCI. Esa experiencia le abrió todo un espectro diferente, la puso cara a cara con el ciclismo profesional y Pezzotti volverá al Viejo Continente.

'Ha sido una experiencia tremenda. Es otro nivel en serio, donde uno solamente tiene que preocuparse por entrenar y correr. Imaginate que el primer día de competencia con el equipo yo fui y me encontré con una Van equipada con todo para todas las chicas, desde lavarropas en ese móvil. Te ponen todo: bicis, equipamiento, entrenamiento. Uno tiene que rendir. Una vez que vivis eso, todo es distinto. Ves otro ciclismo' remarcó Coti que desde hace unos días está de vuelta en su San Juan querido para reencontrarse con sus afectos. 'Ha sido una experiencia tremenda. Es otro nivel en serio, donde uno solamente tiene que preocuparse por entrenar y correr. Imaginate que el primer día de competencia con el equipo yo fui y me encontré con una Van equipada con todo para todas las chicas, desde lavarropas en ese móvil. Te ponen todo: bicis, equipamiento, entrenamiento. Uno tiene que rendir. Una vez que vivis eso, todo es distinto. Ves otro ciclismo' remarcó Coti que desde hace unos días está de vuelta en su San Juan querido para reencontrarse con sus afectos.

La convicencia con chicas de otras nacionalidades también marcó mucho su paso europeo: 'Conocí colegas de todo el mundo. De Ecuador, de Eslovenia, de Italia, de otros países. Uno aprende de todas y fue una temporada de apredizaje de verdad en todos los sentidos. Ahora, estamos viendo opciones para el 2027. Equipos hay, países también como para firmar con alguno pero nada está cerrado y es una etapa de negociaciones pero lo concreto es que vuelvo a Europa. Los equipos evalúan y consideran mucho si ya pasaste por allá, si tuviste buena adaptación. Disfruté todo lo que me pasó en Portugal. Hice amistades, conocí otro ciclismo y se que pude demostrar que no estoy lejos del nivel necesario para correr en el Viejo Continente'.