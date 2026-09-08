Copa País: Iglesia se despide de la edición 2026 como juez de Albardón

El balance no es bueno para la selección de la Liga Iglesiana: tres jugados, tres perdidos. Eliminados ya de la Zona San Juan de la Copa País, este miércoles el equipo de Carlos Vera y Ubaldo Pastén se despedirá del certamen del Consejo Federal con la chance de convertirse en el juez de Albardón-Angaco que empatando quedaría ya sin chances frente al puntaje de la Liga Sanjuanina.
Ese será el gran motivador del encuentro que este miércoles, desde las 16,30 en cancha de Sportivo Iglesia y con una entrada general de 5 mil pesos.
La Liga Iglesiana jugó tres encuentros y perdió los tres: dos veces contra la Sanjuanina y el restante en Albardón. Sin puntos, eliminado, con mucho esfuerzo para poder jugarla, la Copa País fue dar el presente en el mapa de San Juan, sabiendo que tiene la Liga suspendida y está encaminado a buscar la normalización.
Albardón-Angaco es la contracara. El actual campeón de la Zona San Juan, arrancó ganando ante Iglesia y luego perdió contra la Sanjuanina. Con tres puntos, está obligado a ganar este miércoles en el Norte para llegar con opciones a la jornada final cuando será local de la Liga Sanjuanina que tiene 9 puntos hoy. En el aspecto institucional, los albardoneros están más que organizados, con todo sus papeles al día y una dirigencia consistente.
Será el penúltimo capitulo de una Copa País que en esta edición solo tuvo tres seleccionados de San Juan contra los ocho de la edición 2025 pero ese sabor especial de medirse contra otros departamentos, la hace más que especial siempre.