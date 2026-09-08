Copa País: Iglesia se despide de la edición 2026 como juez de Albardón

El seleccionado iglesiano recibirá este miércoles a los albardoneros en cancha de Sportivo Iglesia desde las 16,30

Despedida. El seleccionado de la Liga Iglesiana intentará irse de la Copa País con un buen resultado.

El balance no es bueno para la selección de la Liga Iglesiana: tres jugados, tres perdidos. Eliminados ya de la Zona San Juan de la Copa País, este miércoles el equipo de Carlos Vera y Ubaldo Pastén se despedirá del certamen del Consejo Federal con la chance de convertirse en el juez de Albardón-Angaco que empatando quedaría ya sin chances frente al puntaje de la Liga Sanjuanina.

Ese será el gran motivador del encuentro que este miércoles, desde las 16,30 en cancha de Sportivo Iglesia y con una entrada general de 5 mil pesos.

La Liga Iglesiana jugó tres encuentros y perdió los tres: dos veces contra la Sanjuanina y el restante en Albardón. Sin puntos, eliminado, con mucho esfuerzo para poder jugarla, la Copa País fue dar el presente en el mapa de San Juan, sabiendo que tiene la Liga suspendida y está encaminado a buscar la normalización.

Albardón-Angaco es la contracara. El actual campeón de la Zona San Juan, arrancó ganando ante Iglesia y luego perdió contra la Sanjuanina. Con tres puntos, está obligado a ganar este miércoles en el Norte para llegar con opciones a la jornada final cuando será local de la Liga Sanjuanina que tiene 9 puntos hoy. En el aspecto institucional, los albardoneros están más que organizados, con todo sus papeles al día y una dirigencia consistente.