La Selección argentina de fútbol para ciegas se quedó con la Copa América en San Pablo

Con un solitario gol de Gracia Sosa, la Selección argentina femenina de fútbol para ciegas derrotó a la Verdeamarela en San Pablo y se quedó con la primera edición del certamen continental. El equipo nacional agiganta su leyenda tras sumar un nuevo título internacional.

La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas escribió este martes una página dorada en el deporte nacional al consagrarse campeona de América por primera vez en la historia. En una final vibrante disputada en San Pablo, Las Murciélagas se impusieron por 1 a 0 ante Brasil, el seleccionado local y máximo candidato, logrando una conquista inédita para el deporte adaptado del país.

El gol del campeonato y un triunfo táctico en territorio brasileño La diferencia en el marcador llegó de la mano de Gracia Sosa, autora del único tanto de la definición. Su gran remate en el área fue suficiente para doblegar la resistencia del conjunto anfitrión y desatar el festejo argentino en suelo paulista. Con inteligencia táctica y una sólida defensa, el combinado nacional supo sostener la ventaja ante la presión del local para alzar el trofeo continental en la primera edición de este torneo histórico.

Las Murciélagas agigantan su legado internacional El campeonato conseguido en Brasil se suma a una trayectoria impresionante que ya tiene al seleccionado argentino como bicampeón mundial. De esta manera, Las Murciélagas agregan la primera corona continental a un palmarés que continúa agigantándose y consolida al equipo como una de las potencias absolutas a nivel global en la disciplina.

El plantel campeón y el cuerpo técnico que hicieron historia La hazaña en tierras brasileñas fue posible gracias al esfuerzo conjunto de jugadoras y cuerpo técnico. El plantel campeón estuvo integrado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, junto a las jugadoras de campo Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.