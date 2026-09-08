    • 8 de septiembre de 2026 - 21:42

    Copa Libertadores: Platense cayó frente a Fluminense por 2-0 en el Maracaná

    El Calamar perdió ante el equipo brasileño en la ida de los cuartos de final. Nonato abrió el marcador y Hulk amplió la ventaja. La revancha será el próximo martes en Vicente López.

    Hulk marcó el segundo gol para Fluminense ante Platense.&nbsp;

    Hulk marcó el segundo gol para Fluminense ante Platense. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Platense no pudo traerse un buen resultado del estadio Maracaná y perdió 2-0 ante Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño fue contundente en el primer tiempo, marcó por intermedio de Nonato y Hulk y después supo sostener la diferencia ante un Calamar que reaccionó en el complemento.

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    El partido comenzó con intensidad y algunas aproximaciones de ambos equipos. Platense tuvo su primera chance a los 18 minutos, cuando Nicolás Retamar remató y encontró la respuesta del arquero Fábio.

    Sin embargo, a los 20 minutos llegó el primer golpe del local. Nonato apareció para concretar un contraataque y poner el 1-0 para Fluminense.

    El conjunto brasileño siguió manejando el partido y volvió a golpear a los 30 minutos. Hulk culminó una gran jugada colectiva tras una asistencia de Paulo Ganso y marcó el 2-0 con un remate que amplió la ventaja del equipo dirigido por el conjunto carioca.

    Platense intentó reaccionar antes del descanso. Bruno Sepúlveda tuvo una oportunidad a los 45 minutos, mientras que Martín Barrios también probó desde afuera, pero ninguno de los intentos logró convertirse en el descuento.

    Platense mejoró, pero no pudo descontar

    En el complemento, el equipo argentino salió decidido a buscar otro resultado y comenzó a generar más situaciones frente al arco de Fábio.

    Apenas iniciado el segundo tiempo, Martín Barrios tuvo una chance que terminó afuera. Luego, Bruno Sepúlveda también probó y su remate fue rechazado por Julián Millán.

    Martín Palermo movió el banco a los 13 minutos y mandó a la cancha a Juan Gauto y Bautista Merlini por Guido Mainero y Gastón Togni. Fluminense también realizó modificaciones y Luciano Acosta ingresó por Paulo Ganso.

    Con el correr de los minutos, Platense acumuló aproximaciones. Ignacio Vázquez, Juan Gauto y Agustín Lagos tuvieron remates que no encontraron destino de red, mientras que el conjunto brasileño se defendió y despejó varias pelotas peligrosas.

    A los 38 minutos, Palermo realizó otras dos variantes: Franco Zapiola ingresó por Nicolás Retamar y Augusto Lotti reemplazó a Bruno Sepúlveda.

    Fluminense tuvo una última oportunidad clara sobre el cierre, con un remate de Germán Cano que fue rechazado por Juan Pablo Cozzani. Platense siguió intentando, pero no consiguió achicar la diferencia.

    Finalmente, Andrés Matonte marcó el final y Fluminense se quedó con el triunfo por 2-0.

    Cuándo juega Platense la revancha

    La serie tendrá su definición el próximo martes a las 19, cuando Platense reciba a Fluminense en el estadio Ciudad de Vicente López. El Calamar deberá ganar por al menos dos goles para forzar una definición por penales o por una diferencia mayor para avanzar directamente.

    Antes de ese compromiso, Platense visitará a Estudiantes el sábado a las 14.45 por la novena fecha del Torneo Clausura. Fluminense, por su parte, enfrentará a Atlético Mineiro el sábado a las 16 por la fecha 27 del Brasileirao.

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