Fórmula 1: cuánto cuesta organizar un Gran Premio y cómo funciona el millonario negocio

Organizar un Gran Premio de Fórmula 1 es una tarea que comienza prácticamente apenas termina la carrera anterior. Detrás de los autos y las tribunas hay un enorme operativo que involucra a más de 20.000 personas , mueve a cerca de 100.000 espectadores por día y demanda meses de preparación.

Alan Adler, promotor del Gran Premio de San Pablo desde 2021, explicó que el trabajo para la siguiente edición comienza inmediatamente después de finalizar la carrera. Primero se realiza un balance para detectar qué funcionó, qué aspectos deben corregirse y cuáles son las mejoras necesarias.

En el caso de Interlagos, la planificación para la edición de 2026 comenzó el 10 de noviembre de 2025 , casi un año antes de la competencia, prevista para realizarse entre el 6 y el 8 de noviembre.

La magnitud del evento obliga a coordinar áreas muy diferentes: seguridad, tránsito, servicios médicos, accesos, transporte, gastronomía, limpieza, infraestructura, atención al público y toda la logística vinculada con los equipos y la organización internacional de la Fórmula 1.

Aunque durante el fin de semana la atención está concentrada en los pilotos y los autos, el funcionamiento de un Gran Premio requiere una estructura enorme detrás de escena.

Según explicó el responsable del GP de San Pablo, son más de 20.000 las personas involucradas en el desarrollo del evento. A esto se suma la infraestructura necesaria para recibir a decenas de miles de espectadores cada jornada y garantizar que el circuito pueda funcionar con los estándares exigidos por la máxima categoría del automovilismo mundial.

El negocio no termina en las entradas. Un Gran Premio genera movimiento en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y servicios, además de atraer visitantes internacionales y una audiencia global que sigue las competencias por televisión y plataformas digitales.

Interlagos, un escenario histórico

Brasil es uno de los países con mayor tradición en la Fórmula 1. Allí se disputan carreras puntuables desde 1973, con la excepción de 2020, cuando la competencia fue suspendida por la pandemia de coronavirus.

Actualmente, el escenario brasileño es el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. El circuito de San Pablo se convirtió en sede exclusiva del país después de compartir durante sus primeros años el calendario con el desaparecido Autódromo Jacarepaguá de Río de Janeiro.

Interlagos volvió a recibir a la Fórmula 1 en 1990, luego de una década de ausencia y de una serie de reformas en el trazado.

El negocio que genera la Fórmula 1

La dimensión económica de un Gran Premio explica el interés de distintos países por ingresar al calendario. No se trata solamente de organizar una competencia deportiva: cada carrera funciona como una plataforma internacional para promocionar una ciudad, atraer turistas y generar actividad económica.

Para las ciudades anfitrionas, el desafío consiste en equilibrar los costos de montar el evento con los ingresos directos e indirectos que genera la llegada de miles de visitantes.

En ese contexto, la Fórmula 1 se consolidó como uno de los espectáculos deportivos más grandes del planeta, con una estructura que funciona durante todo el año para garantizar que, durante apenas un fin de semana, todo parezca funcionar a la perfección.

El sueño de volver a tener un Gran Premio en Argentina

La experiencia de Brasil también vuelve a poner en escena la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir la Fórmula 1, algo que no ocurre desde 1998.

El último Gran Premio argentino se disputó el 12 de abril de 1998, cuando Michael Schumacher ganó con Ferrari. Desde entonces, el país quedó fuera del calendario internacional, aunque en los últimos años volvió a crecer el interés por recuperar una fecha de la máxima categoría.