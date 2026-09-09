Copa País: Albardón hizo lo que tenía que hacer y definirá la clasificación con la Liga Sanjuanina

El seleccionado albardonero goleó 6-0 en Iglesia y buscará su clasificación en la fecha final de la Zona San Juan.

Goleada. La selección de Albardón-Angaco no perdonó en Iglesia y definirá su pasaje contra la Liga Sanjuanina.

La obligación era ganar y por varios goles. Así lo entendió el seleccionado de la Liga Albardón-Angaco que por la penúltima fecha de la Zona San Juan de la Copa País, no tuvo miramientos ante la selección de la Liga Iglesiana al que goleó por 6-0.

Con los tres puntos obtenidos y la cantidad de goles sumados, los albardoneros quedaron segundos en las posiciones, a tres unidades de la Liga Sanjuanina, al que recibirán el próximo miércoles para definir la única plaza para avanzar a la siguiente instancia.

Tres goles de Ricardo Pérez, dos de Tobias Rivero y uno más de Ignacio Olivera marcaron las grandes diferencias entre uno y otro equipo en la cancha de Sportivo Iglesia. El seleccionado local perdió los cuatro partidos que disputó.

En el primer tiempo, Iglesia fue rival. Albardón-Angaco insistió pero solamente pudo marcar un tanto, pero en el complemento apareció Toti Pérez y su potencia goleadora para liquidar todo y dejar abierta la chance de clasificación contra la Liga Sanjuanina que había vencido a los albardoneros por 2-1 en el estadio del Bicentenario.