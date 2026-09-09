"Endo Verde", el alazán que quiere completar su trilogía cuyana con el Clásico Sarmiento

Las horas previas se sienten en el aire del Hipódromo de Rivadavia . Es la cuenta regresiva para la gran cita del turf de San Juan y en cada stud la vigilia ya empezó. En el sector Este del predio, por el acceso de calle Paula Albarracín de Sarmiento, el gran candidato para el Clásico Sarmiento espera.

Endo Verde se luce por su estampa. Seis años, alazán recién herrado, a punto y preparado para ir por la corona sanjuanina, buscando completar ese círculo virtuoso tras las victorias en marzo y en julio en Mendoza. Ahora, quiere ser el 1 del Clásico Sarmiento, dejando atrás el segundo puesto en la edición 2025 cuando corrió en yunta con el tordillo Solicitadísimo, ganador.

Gastón Avila, su propietario, Sergio Perona y Joaquín Perona están en esa recta final donde los nervios y la ansiedad ganan, pero tienen todo lo que se tenía que hacer más que bien hecho para esperar este viernes que puede ser de consagración.

Endo Verde ya entró en los seis años de edad y hace dos que llegó a la vida del Stud El Rezongón, de Gastón Avila. En 24 meses, el alazán respondió con triunfos y quiere coronar con el Sarmiento un año sensacional en este 2026. El 15 de marzo, montado por Juan Noriega, se quedó con el Vendimia en Mendoza, venciendo por una cabeza al local The Gun, quedando tercero Code Breaker. En los 2.200 metros del clásico, estampó un tiempo de 2'19"1/5. Ya habia mostrado credenciales y el sábado 25 de julio, otra vez en Mendoza fue sensación ganando el Patrono Santiago con un tiempo de 2'17"1/5.

Ahora se viene el clásico Sarmiento y para todos los que están en su preparación es un momento especial. Gastón Avila, su propietario, ya festejó el año pasado con Solicitadísimo y ahora le tiene fe ciega a Endo Verde: 'El año pasado hicimos yunta y salimos 1-2. Endo Verde ahora hará dupla con A Mares y esperamos que se nos de. Ha sido un gran año para el alazán, metió las dos en Mendoza y llega muy bien al Sarmiento. Sería una gran alegría para este grupo de trabajo que tenemos'.

Sostener un caballo de carrera no es fácil. Además de entrenador, peones, herrero, veterinarios y demás, la atención full-time es clave. Y Gastón lo remarca: 'En estas horas previas están todos a full. Mañana ya se quedan a dormir con Endo Verde y la atención es permanente. Solo resta que llegue el momento de correr. Este jueves llega el jockey Juan Noriega desde Buenos Aires y con eso, ya estaríamos. Es un trabajo grande. Después de San Juan, Endo Verde iría a Río Cuarto a hacer una carrera de 2000 metros y de ahí ya apuntar al Gran Premio Dardo Rocha, en La Plata, del 19 de noviembre'.

Sergio Perona es el cuidador de Endo Verde. Lo mima como a un hijo y en su cuidado está junto a su hijo Joaquín. En las 48 horas previas al Clásico Sarmiento, al alazán se lo mueve, lo hacen galopar y se lo alimenta bien. Es clave que descanse. Y Perona tiene una historia aparte con Endo Verde desde que se conocieron: 'A este caballo lo compraron hace dos años en Buenos Aires. Yo viajé hasta Río Cuarto para encontrarme con él y cuando lo conocí, lo tenían en un stud sin pasto ni viruta como para que se echara. Gracias a conocidos me prestaron otro stud y pudo descansar algo, porque a la medianoche de ese día viajamos a San Luis. Con una lluvia infernal, no nos dejaban entrar al hipódromo porque se había vencido por un día una vacuna. Se pudo resolver eso y el caballo, agradecido, se pasó en el festival. Es un animal sereno en la previa, pero cuando se mete en el trajín de carrera responde. Nos dio grandes alegrías en el clásico del año pasado y en este 2026 viene ganando todo. Tiene rivales fuertes como Ettore pero está impecable'.

A MARES, EL SOCIO

El zaino negro de cuatro años llegó hace menos de un año a la vida del Stud El Rezongón. Gastón Avila vendió a Solicitadísimo apenas ganó el Clásico Sarmiento 2025 y el reemplazo elegido fue A Mares. El caballo, cuidado por Luis Jácamo, será el socio en carrera de Endo Verde, cumpliendo el rol del año pasado para el gran favorito. Una apuesta fuerte, pensando en meterse entre los cuatro primeros de la grilla final, considerando que hay 10 millones de pesos en premio para el ganador pero que hasta el cuarto clasificado, también tiene premio.

15 CARRERAS, 70 CABALLOS

Este viernes será día de fiesta para el Hipódromo de Rivadavia. Será la edición 74 del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento que cerrará una enorme programación con 15 carreras que comenzarán pasadas las 10 de la mañana. Estarán en competencia 70 caballos provenientes de varios departamentos de San Juan para las cuadreras, mientras que para el resto de las puebas hay inscriptos de San Juan, Mendoza y Córdoba. La entrada general tiene un costo de 25 mil pesos y en la noche del jueves, en el primer piso del Jockey Club comenzará el show con la cena de entrega de mandriles para todos los competidores.

Este año, la Comisión de Carreras del Jockey Club decidió darle otro vuelo al clásico. Se mejoraron las instalaciones, se le sumó otra tribuna tubular, con comodidades para los que quieran vivir el mejor turf de San Juan.