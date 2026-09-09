Ángel Di María rompió el silencio tras la eliminación de Central y confirmó qué hará con su futuro

Ángel Di María había generado preocupación entre los hinchas de Rosario Central después de poner en duda su continuidad tras la eliminación en la Copa Libertadores. Sin embargo, este miércoles convocó a una conferencia de prensa y fue contundente: aseguró que está feliz, que disfruta jugar en Argentina y que no piensa retirarse.

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El gesto de Ángel Di María con un nene que vendía camisetas de Rosario Central junto a su papá y sufrió un robo

“Me quieren retirar y no, en este momento no. La verdad que estoy muy feliz, contento y disfrutando del fútbol argentino. No me quiero retirar, ni me voy a retirar”, afirmó Di María durante la conferencia que brindó en Arroyo Seco.

El delantero también se refirió al complicado presente del Canalla, que ganó apenas uno de sus últimos cinco partidos y viene de dejar escapar la victoria ante Newell's en el clásico rosarino.

“La gente está muy nerviosa, pero la realidad es que hoy en día Central está creciendo cada vez más. Estamos jugando todas las competiciones y logrando títulos, pero parece que todo lo contrario”, sostuvo.

El campeón del mundo pidió tranquilidad y respaldó el trabajo que viene realizando el plantel. “De este lado de la vereda estamos muy bien. A veces la prensa lleva a que todo se vaya para otro lado, pero nosotros estamos tranquilos, bien, felices y tirando para adelante”, aseguró.

Además, reconoció la ilusión que tenían los hinchas con la Libertadores y la Copa Argentina, aunque remarcó que ganar títulos no es sencillo.

“Gana uno solo, es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores y la Copa Argentina también la teníamos, pero a veces las cosas no se dan. Estamos pasando un buen momento. Cualquiera le gana a cualquiera en el fútbol argentino. No es fácil”, explicó.

Cómo sigue su recuperación

Di María también llevó tranquilidad sobre la lesión pubálgica que arrastra desde hace varias semanas y aseguró que siente una evolución favorable.

“Me siento cada vez mejor, es día a día. A veces me levanto con mucho dolor, otros estoy bien. Pero lo voy llevando”, contó.

Tras quedar eliminado de la Libertadores y la Copa Argentina, Central tendrá ahora dos objetivos por delante: la Supercopa Internacional, que disputará ante Estudiantes el próximo 26 de septiembre en Santiago del Estero, y el torneo local.