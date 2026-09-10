Los Juegos Argentinos Urbanos 2026: cuándo viajan y qué disciplinas compiten

Con una delegación de 45 integrantes, la provincia competirá del 28 al 31 de octubre en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, participando en nueve disciplinas urbanas y de alto rendimiento.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, confirmó la participación oficial de la provincia en la nueva edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026. La competencia multideportiva nacional reunirá a los mejores exponentes de disciplinas emergentes y se desarrollará en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

Una delegación de aproximadamente 45 sanjuaninos viajará a Buenos Aires para disputar una competencia nacional que reunirá a nueve disciplinas urbanas.

La delegación sanjuanina, integrada por unas 45 personas, emprenderá el viaje rumbo al predio de competencia el próximo 26 de octubre. En tanto, las jornadas oficiales de actividad y disputa de medallas tendrán lugar del 28 al 31 de octubre.

Las nueve disciplinas de la competencia nacional El programa federal de los JAUR 2026 contempla un total de nueve disciplinas que combinan destreza, agilidad y deporte urbano de alto rendimiento: