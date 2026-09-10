    • 10 de septiembre de 2026 - 16:52

    Los Juegos Argentinos Urbanos 2026: cuándo viajan y qué disciplinas compiten

    Con una delegación de 45 integrantes, la provincia competirá del 28 al 31 de octubre en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, participando en nueve disciplinas urbanas y de alto rendimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, confirmó la participación oficial de la provincia en la nueva edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026. La competencia multideportiva nacional reunirá a los mejores exponentes de disciplinas emergentes y se desarrollará en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

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    Una delegación de aproximadamente 45 sanjuaninos viajará a Buenos Aires para disputar una competencia nacional que reunirá a nueve disciplinas urbanas.

    La delegación sanjuanina, integrada por unas 45 personas, emprenderá el viaje rumbo al predio de competencia el próximo 26 de octubre. En tanto, las jornadas oficiales de actividad y disputa de medallas tendrán lugar del 28 al 31 de octubre.

    Las nueve disciplinas de la competencia nacional

    El programa federal de los JAUR 2026 contempla un total de nueve disciplinas que combinan destreza, agilidad y deporte urbano de alto rendimiento:

    • Skateboarding street
    • BMX freestyle
    • Parkour deportivo
    • Breaking
    • Básquet 3x3
    • Béisbol 5
    • Roller freestyle
    • Ajedrez

    Escalada deportiva

    Con esta amplia representación, la provincia buscará ser protagonista en un certamen caracterizado por sus exigentes estándares nacionales e internacionales, brindando a los atletas locales la oportunidad de medirse frente a deportistas de todo el país y consolidar el crecimiento de estas disciplinas en territorio sanjuanino.

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