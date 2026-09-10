    • 10 de septiembre de 2026 - 15:56

    El calingastino Pedro Coria será el árbitro para el duelo entre Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua

    Pedro Andrés Coria será el árbitro del duelo por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, que se jugará este viernes a las 20 en el 12 de Octubre.

    arrvvv
    Por Vanessa Chaparro

    Unión de Villa Krause tendrá este viernes su debut como local en el Torneo Regional Amateur cuando reciba a Atlético General Belgrano de Media Agua por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio 12 de Octubre y tendrá una terna arbitral de la Liga Calingastina.

    Leé además

    La Scaloneta pierde a uno de sus soldados y todavía es incierto el futuro sobre Lionel Scaloni. 

    Walter Samuel dejará la Selección después de ocho años y buscará iniciar su carrera como DT

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los juegos argentinos urbanos 2026: cuando viajan y que disciplinas compiten

    Los Juegos Argentinos Urbanos 2026: cuándo viajan y qué disciplinas compiten

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El encargado de impartir justicia será Pedro Andrés Coria, árbitro oriundo de Calingasta, quien estará acompañado por Fernando Pereira y Francisco Orellano, también pertenecientes a la Liga Calingastina.

    Cómo llegan Unión y Belgrano

    El Azul llega al encuentro después de empatar 1-1 ante Sportivo Desamparados en Puyuta en la primera fecha. Belgrano, en tanto, también igualó frente al Víbora, aunque en su debut como local en Media Agua hace una semana.

    El conjunto bodeguero tendrá además una particularidad en el calendario: quedará libre en la próxima fecha, por lo que buscará cerrar esta presentación con un resultado positivo antes de su jornada de descanso.

    El historial entre ambos

    Unión y Belgrano ya se enfrentaron en dos oportunidades en el Regional Amateur, ambas correspondientes a la edición pasada del certamen.

    Los equipos se cruzaron en la Segunda Ronda. En el partido de ida, disputado en Media Agua en diciembre del año pasado, terminaron 1-1. En la revancha, jugada en Villa Krause, Unión se impuso 2-1, selló un global de 3-2 y avanzó a la Tercera Fase.

    Cuánto cuestan las entradas para Unión-Belgrano

    La dirigencia de Atlético Unión informó que la venta de entradas comenzará este viernes a las 18:30, una hora y media antes del inicio del partido.

    Las plateas tendrán un valor de $20.000 y se venderán en la boletería ubicada sobre calle Lemos. Las populares costarán $15.000 y estarán disponibles en la boletería de la esquina de Torino y Lemos.

    Así, Unión se prepara para recibir por primera vez a su público en esta edición del Regional Amateur, en un duelo que puede comenzar a definir el panorama de la Zona 6 de la Región Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski.

    De Paul y Lewandowski se cruzaron fuerte en la MLS durante el partido entre Inter Miami y Chicago Fire

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Scaloni todavía no definió si seguirá en la Selección después de diciembre. 

    ¿Se termina la Scaloneta? Las tres razones que hacen dudar a Scaloni sobre su continuidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    boca acordo la venta de kevin zenon al atlas de mexico: cuanto dinero recibira

    Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México: cuánto dinero recibirá

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mauro Icardi.

    Giro inesperado para Mauro Icardi: Grecia aparece como nuevo destino y tres clubes lo buscan

    Por Redacción Diario de Cuyo