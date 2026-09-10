El calingastino Pedro Coria será el árbitro para el duelo entre Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua

Unión de Villa Krause tendrá este viernes su debut como local en el Torneo Regional Amateur cuando reciba a Atlético General Belgrano de Media Agua por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio 12 de Octubre y tendrá una terna arbitral de la Liga Calingastina.

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El encargado de impartir justicia será Pedro Andrés Coria, árbitro oriundo de Calingasta, quien estará acompañado por Fernando Pereira y Francisco Orellano, también pertenecientes a la Liga Calingastina.

El Azul llega al encuentro después de empatar 1-1 ante Sportivo Desamparados en Puyuta en la primera fecha. Belgrano, en tanto, también igualó frente al Víbora, aunque en su debut como local en Media Agua hace una semana.

El conjunto bodeguero tendrá además una particularidad en el calendario: quedará libre en la próxima fecha, por lo que buscará cerrar esta presentación con un resultado positivo antes de su jornada de descanso.

Unión y Belgrano ya se enfrentaron en dos oportunidades en el Regional Amateur, ambas correspondientes a la edición pasada del certamen.

Los equipos se cruzaron en la Segunda Ronda. En el partido de ida, disputado en Media Agua en diciembre del año pasado, terminaron 1-1. En la revancha, jugada en Villa Krause, Unión se impuso 2-1, selló un global de 3-2 y avanzó a la Tercera Fase.

Cuánto cuestan las entradas para Unión-Belgrano

La dirigencia de Atlético Unión informó que la venta de entradas comenzará este viernes a las 18:30, una hora y media antes del inicio del partido.

Las plateas tendrán un valor de $20.000 y se venderán en la boletería ubicada sobre calle Lemos. Las populares costarán $15.000 y estarán disponibles en la boletería de la esquina de Torino y Lemos.

Así, Unión se prepara para recibir por primera vez a su público en esta edición del Regional Amateur, en un duelo que puede comenzar a definir el panorama de la Zona 6 de la Región Cuyo.