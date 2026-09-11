    • 11 de septiembre de 2026 - 14:26

    Fabián Ruiz volvió a cargar contra Argentina y lanzó una picante frase: "Hay que saber ganar y perder"

    El campeón del mundo con España reavivó la polémica por el caliente cierre de la final. Sus declaraciones volvieron a poner bajo la lupa lo ocurrido después del 1-0.

    Fabián Ruiz volvió a hablar de los incidentes que marcaron el cierre de la final del Mundial entre Argentina y España.

    Fabián Ruiz volvió a hablar de los incidentes que marcaron el cierre de la final del Mundial entre Argentina y España.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    A casi dos meses de la final del Mundial 2026, Fabián Ruiz volvió a echarle combustible a una polémica que parecía empezar a apagarse. El mediocampista de España recordó el caliente desenlace del partido frente a Argentina y dejó una frase que rápidamente volvió a generar repercusión: “Hay que saber ganar y perder”.

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    Las palabras del futbolista del Paris Saint-Germain apuntaron nuevamente al comportamiento que tuvo parte del plantel argentino después del 1-0 que consagró a España en el MetLife Stadium. El partido ya había terminado cargado de tensión y, apenas llegó el pitazo final, futbolistas de ambos equipos protagonizaron discusiones, empujones y cruces que rápidamente se hicieron virales.

    Una final que terminó mucho más caliente de lo esperado

    España se quedó con su segundo título mundial gracias al gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, después de un encuentro en el que Argentina terminó con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández. La Roja había sido superior durante buena parte del partido y terminó imponiéndose por 1-0 para destronar al campeón de Qatar 2022.

    Pero el cierre deportivo quedó rápidamente en segundo plano. Tras el final se produjo una tangana en la que aparecieron involucrados, entre otros, Leandro Paredes, Eric García y Gavi, mientras Lionel Scaloni, Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico argentino intervinieron para separar a los jugadores y evitar que la situación escalara.

    La polémica continuó después durante la premiación. Varios integrantes de la Selección argentina fueron cuestionados por ponerse de espaldas mientras España recibía el trofeo, una actitud que generó repercusiones internacionales y llevó posteriormente a la FIFA a analizar los distintos incidentes ocurridos después del encuentro.

    Fabián ya había sido durísimo después del Mundial

    No es la primera vez que Ruiz cuestiona públicamente lo ocurrido aquella noche. Pocos días después de la final, el mediocampista sostuvo que algunas de las acciones posteriores al encuentro iban “en contra de lo deportivo” y “en contra del fútbol”, y consideró que dejaban una mala imagen.

    En aquel momento también defendió la conducta de la Roja y aseguró que los españoles realizaron una celebración normal después de ganar el título. Su postura contrastó incluso con la de compañeros como Gavi, que había intentado quitarle dramatismo a la pelea y sostuvo que ese tipo de situaciones también forman parte de la tensión del fútbol.

    Ahora, con su “hay que saber ganar y perder”, Ruiz volvió a poner la lupa sobre Argentina y reavivó un cruce que sobrevivió durante semanas después del Mundial.

    De la pelea a las chicanas

    La rivalidad tampoco terminó con aquellas declaraciones. Durante los festejos posteriores de España hubo bromas relacionadas con los cruces de la final, incluida una referencia a una supuesta pelea entre Paredes y Gavi, después de que ambos quedaran involucrados en los incidentes del MetLife Stadium.

    Argentina, por su parte, abandonó el estadio sin que prácticamente ninguno de sus futbolistas hablara con la prensa. El plantel optó por el silencio después de perder la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial y cerrar una etapa histórica de la Selección.

    Ruiz, que disputó aquella final como titular y alcanzó ese día los 50 partidos con España, terminó celebrando una temporada extraordinaria en la que conquistó tanto la Champions League con el PSG como el Mundial con su selección.

    Dos meses después, aquella noche sigue generando capítulos. Esta vez fue Fabián Ruiz quien volvió a abrir la herida con una frase corta pero contundente: para el español, además de jugar finales, también hay que saber cómo ganarlas y cómo perderlas.

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