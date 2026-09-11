Dos dirigentes de San Juan están ternados para los Premios Alumni

Andrés Alderete, de la Liga Albardón-Angaco, y Eugenia Nievas de la Federación Sanjuaninas integran los candidatos a la premiación de AFA.

Sanjuanina. Eugenia Solera se instaló en el mapa del fútbol femenino a nivel AFA y ahora está nominada para los Premios Alumni.

Como cada año, se llevará a cabo la gala de los premios Alumni entregados por Cidedfa (Circulo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino. Y para el fútbol de San Juan, el gran mérito es tener entre los nominados a dos dirigentes de la Federación Sanjuanina como Andrés Alderete, presidente de la Liga albardonera, y Eugenia Nievas flamante asambleísta de AFA.

La ceremonia se realizará en diciembre en el Predio de Ezeiza donde habrá premio de Oro, de Platino y esta edición contará con el Alumni Histórico a los Campeones juveniles 1979 en Japón. Y San Juan tendrá la presencia de Alderete y de Nievas como testimonio de la gran relación entre AFA, Consejo Federal y Federación Sanjuanina, en especial.

ALGUNOS TERNADOS Liga Profesional

Dirigente Destacado:

Matías Tapia (Barracas Central)