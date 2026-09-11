Dos dirigentes de San Juan están ternados para los Premios Alumni

Como cada año, se llevará a cabo la gala de los premios Alumni entregados por Cidedfa (Circulo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino. Y para el fútbol de San Juan, el gran mérito es tener entre los nominados a dos dirigentes de la Federación Sanjuanina como Andrés Alderete, presidente de la Liga albardonera, y Eugenia Nievas flamante asambleísta de AFA.
La ceremonia se realizará en diciembre en el Predio de Ezeiza donde habrá premio de Oro, de Platino y esta edición contará con el Alumni Histórico a los Campeones juveniles 1979 en Japón. Y San Juan tendrá la presencia de Alderete y de Nievas como testimonio de la gran relación entre AFA, Consejo Federal y Federación Sanjuanina, en especial.
Matías Tapia (Barracas Central)
Sebastián Ordoñez (Platense)
Daniel Vila (Independiente Rivadavia de Mza)
Jugador Destacado:
Ignacio Vázquez (Platense)
Sebastián Villa (Independiente Rivadavia de Mza)
Ignacio Arce (Deportivo Riestra)
Director Técnico Destacado:
Orsi-Gómez (Platense)
Alfredo Berti (Independiente Rivadavia de Mza)
Guillermo Barros Schelotto (Vélez Sarfield)
Árbitro Destacado:
Yael Falcon Pérez
Facundo Tello
Hernán Mastrangelo
Programa en TV Destacado:
AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO)
De Fútbol se habla Así (DSports TV)
Paso a Paso (TyC Sports)
Medio Gráfico Destacado:
La Nación Deportes
Clarín Deportivo
Revista El Grafico
Consejo Federal del Fútbol
Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense:
Jorge Garavanoi (Liga de Salto)
Miguel Cenoz (Liga de San Tandil)
Marcelo Esteban (Liga de Mercedes)
Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica:
Rafael Ignacio Rothar (Liga Regional de Basabilbaso - Entre Ríos)
Claudio Giménez (Liga Puerto Iguazú - Misiones)
Daniel Enrique Dening (Liga Goyona de fútbol - Corrientes)
Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo:
Andrés Alderete (Liga de Albardon)
Eugenia Nievas (Federación San Juan)
Juan Pablo Ceballo (Federación La Rioja)
Dirigente destacado Jurisdicción Sur:
Guillermo Vargas (Liga de Rio Grande – Tierra del Fuego)
José Luis Alcain (Liga de Comodoro Rivadavia)
Javier Navarrete (Liga de Caleta Olivia)
Dirigente destacado Jurisdicción Norte:
David Marcelo Blanco (Liga Regional de Jujuy)
Víctor Cespedes (Liga del Bermejo de Oran)
Guillermo Marengo (Liga de Sta Rosa - Catamarca)
Dirigente destacado Jurisdicción Centro:
Javier Auger (Liga de San Francisco)
Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto - Cordoba)
Alberto del Valle Melian (Liga del Noreste de Santiago del Estero)
Dirigente destacado Jurisdicción Litoral:
Luis Luquez (Liga Cañadense de fútbol)
Marcelo Cantero Vall (Federación - Chaco)
Jorge Jofre (Liga de Formosa)