    • 11 de septiembre de 2026 - 15:20

    Dos dirigentes de San Juan están ternados para los Premios Alumni

    Andrés Alderete, de la Liga Albardón-Angaco, y Eugenia Nievas de la Federación Sanjuaninas integran los candidatos a la premiación de AFA.

    Sanjuanina. Eugenia Solera se instaló en el mapa del fútbol femenino a nivel AFA y ahora está nominada para los Premios Alumni.

    Sanjuanina. Eugenia Solera se instaló en el mapa del fútbol femenino a nivel AFA y ahora está nominada para los Premios Alumni.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como cada año, se llevará a cabo la gala de los premios Alumni entregados por Cidedfa (Circulo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino. Y para el fútbol de San Juan, el gran mérito es tener entre los nominados a dos dirigentes de la Federación Sanjuanina como Andrés Alderete, presidente de la Liga albardonera, y Eugenia Nievas flamante asambleísta de AFA.

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    La ceremonia se realizará en diciembre en el Predio de Ezeiza donde habrá premio de Oro, de Platino y esta edición contará con el Alumni Histórico a los Campeones juveniles 1979 en Japón. Y San Juan tendrá la presencia de Alderete y de Nievas como testimonio de la gran relación entre AFA, Consejo Federal y Federación Sanjuanina, en especial.

    ALGUNOS TERNADOS

    Liga Profesional

    Dirigente Destacado:

    Matías Tapia (Barracas Central)

    Sebastián Ordoñez (Platense)

    Daniel Vila (Independiente Rivadavia de Mza)

    Jugador Destacado:

    Ignacio Vázquez (Platense)

    Sebastián Villa (Independiente Rivadavia de Mza)

    Ignacio Arce (Deportivo Riestra)

    Director Técnico Destacado:

    Orsi-Gómez (Platense)

    Alfredo Berti (Independiente Rivadavia de Mza)

    Guillermo Barros Schelotto (Vélez Sarfield)

    Árbitro Destacado:

    Yael Falcon Pérez

    Facundo Tello

    Hernán Mastrangelo

    Programa en TV Destacado:

    AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO)

    De Fútbol se habla Así (DSports TV)

    Paso a Paso (TyC Sports)

    Medio Gráfico Destacado:

    La Nación Deportes

    Clarín Deportivo

    Revista El Grafico

    Consejo Federal del Fútbol

    Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense:

    Jorge Garavanoi (Liga de Salto)

    Miguel Cenoz (Liga de San Tandil)

    Marcelo Esteban (Liga de Mercedes)

    Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica:

    Rafael Ignacio Rothar (Liga Regional de Basabilbaso - Entre Ríos)

    Claudio Giménez (Liga Puerto Iguazú - Misiones)

    Daniel Enrique Dening (Liga Goyona de fútbol - Corrientes)

    Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo:

    Andrés Alderete (Liga de Albardon)

    Eugenia Nievas (Federación San Juan)

    Juan Pablo Ceballo (Federación La Rioja)

    Dirigente destacado Jurisdicción Sur:

    Guillermo Vargas (Liga de Rio Grande – Tierra del Fuego)

    José Luis Alcain (Liga de Comodoro Rivadavia)

    Javier Navarrete (Liga de Caleta Olivia)

    Dirigente destacado Jurisdicción Norte:

    David Marcelo Blanco (Liga Regional de Jujuy)

    Víctor Cespedes (Liga del Bermejo de Oran)

    Guillermo Marengo (Liga de Sta Rosa - Catamarca)

    Dirigente destacado Jurisdicción Centro:

    Javier Auger (Liga de San Francisco)

    Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto - Cordoba)

    Alberto del Valle Melian (Liga del Noreste de Santiago del Estero)

    Dirigente destacado Jurisdicción Litoral:

    Luis Luquez (Liga Cañadense de fútbol)

    Marcelo Cantero Vall (Federación - Chaco)

    Jorge Jofre (Liga de Formosa)

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