La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en Albardón y busca reforzar su presencia territorial

La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en Albardón , como parte de su estrategia para ampliar la estructura territorial del espacio en San Juan. El local está ubicado en calle La Laja 487, antes de la Plazoleta Sarmiento , y el acto reunió a dirigentes, militantes, jóvenes y vecinos vinculados con el partido.

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De la actividad participó el senador nacional Bruno Olivera , mientras que la recepción estuvo a cargo de los referentes departamentales Daniel Rubiño, Hernán Aballay, Walter Pereira y Alejandro Riveros. Desde el espacio señalaron que la apertura busca generar un punto permanente de encuentro para fortalecer el trabajo político y el contacto con los vecinos de Albardón.

Durante el acto, José Peluc , referente de La Libertad Avanza en San Juan, destacó el crecimiento que tuvo el espacio desde sus comienzos y puso especialmente en valor la participación de los jóvenes y la militancia.

Dirigentes y referentes de La Libertad Avanza participaron del corte de cintas durante la inauguración de la nueva sede partidaria en Albardón.

“Felicito a los jóvenes por el empuje y entusiasmo de siempre, a todo el equipo y también a las mujeres. Cuando empezamos este sueño, hace mucho tiempo, éramos pocos, hasta que apareció este gran hombre que nos dijo la verdad y supo cómo llevar ese mensaje a la sociedad”, expresó Peluc en referencia al presidente Javier Milei.

El dirigente planteó que uno de los objetivos de la nueva sede será sumar presencia territorial y nuevos adherentes en el departamento . “Debemos sumar a más albardoneros. Debemos recuperar la cultura del trabajo”, sostuvo durante su intervención.

Peluc también cuestionó la administración de recursos del municipio y afirmó que La Libertad Avanza buscará instalar una discusión sobre el nivel de gasto público local. En ese sentido, aseguró que el presupuesto de Albardón tuvo un incremento del 75% y reclamó una gestión con menores gastos y mayor transparencia.

“Venimos a recortar los gastos. Hay un mal gasto que hace el municipio. No queremos ñoquis, ni aquí ni en ningún lado. Debemos devolverle ese buen uso de los recursos a la gente”, manifestó. Las expresiones formaron parte del discurso político pronunciado durante la inauguración de la sede.

El trabajo rural, otro de los ejes del discurso

El referente provincial también puso el foco en la actividad productiva del departamento y particularmente en los trabajadores rurales. Peluc sostuvo que uno de los desafíos del espacio será recuperar la “dignidad” de quienes trabajan y producen en Albardón.

“Debemos devolverle la dignidad al trabajador rural, y aquí en Albardón con más razón. Tenemos que empezar a decirle a la gente la verdad. Y eso nos llevará al triunfo”, afirmó ante los presentes.

Con la apertura del nuevo local, La Libertad Avanza suma un espacio físico desde el cual pretende profundizar su organización en Albardón, incorporar nuevos dirigentes y fortalecer su presencia política departamental.