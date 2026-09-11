Mendoza reactivará la doble vía de la Ruta 40 y busca extenderla hasta San Juan

La doble vía de la Ruta Nacional 40 volverá a tener movimiento en Mendoza y el dato cobra especial importancia para San Juan: la Provincia vecina no solo acordó con Nación retomar el tramo entre el Aeropuerto El Plumerillo y Lavalle, sino que además pretende avanzar con la extensión del corredor hacia el límite con San Juan.

Ruta 40: Vialidad Nacional le puso fecha a la reactivación de la obra entre San Juan y Mendoza

El Gobierno de Alfredo Cornejo confirmó este viernes el acuerdo alcanzado con autoridades nacionales para reactivar los trabajos. Según lo informado por Vialidad Nacional, las empresas contratistas comenzarían a movilizarse entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre, después de varios períodos de paralización.

Para San Juan, el proyecto adquiere relevancia porque la obra actualmente contratada no llega hasta la provincia. Se trata de unos 17,5 kilómetros entre las inmediaciones del Aeropuerto El Plumerillo y el empalme con la Ruta Provincial 34, en Lavalle, pero Mendoza pretende que la continuidad de la doble vía se extienda hacia el norte.

El proyecto de continuidad contempla aproximadamente 75 kilómetros adicionales de doble vía. La intención del Gobierno mendocino es que esa extensión sea incorporada entre las obras prioritarias del Presupuesto nacional 2027 y conseguir así financiamiento de Nación.

Ese punto es el que mayor interés genera para San Juan, ya que una eventual concreción permitiría avanzar en la transformación de un corredor fundamental para la conexión terrestre entre ambas provincias, especialmente para el transporte de cargas y el tránsito de larga distancia.

Por ahora, ese tramo hacia San Juan no forma parte de la obra que se reactivará. El acuerdo anunciado contempla únicamente la recuperación de los trabajos entre El Plumerillo y Lavalle. Sin embargo, Mendoza busca utilizar la reactivación como punto de partida para conseguir los recursos que permitan continuar el corredor hacia el norte.

Una obra que lleva años de demoras

El tramo que volverá a ejecutarse presenta actualmente un avance cercano al 51%. La doble vía había sido anunciada en 2016 y los trabajos comenzaron en 2021, con una fecha de finalización prevista originalmente para 2023.

Las demoras y los períodos de paralización hicieron que el proyecto quedara inconcluso. El titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, aseguró que no existen deudas vinculadas con la obra y que la empresa contratista presentó un nuevo plan de trabajos que ya fue aprobado.

Ahora, el organismo nacional trabaja en la movilización de la empresa para regresar a la traza. Uno de los inconvenientes que todavía debe resolverse está relacionado con terrenos que habían sido expropiados y que fueron ocupados durante el tiempo que la obra permaneció detenida.

Qué puede significar para San Juan

La Ruta 40 es uno de los principales corredores terrestres de la región y concentra buena parte del tránsito entre San Juan y Mendoza. Por eso, la posibilidad de que el proyecto avance hacia el límite provincial podría mejorar las condiciones de circulación y reducir los tiempos de viaje en un corredor utilizado tanto por vehículos particulares como por transporte de cargas.

Además, una doble vía continua en buena parte del recorrido mendocino permitiría contar con una conexión más segura y fluida hacia el norte de Mendoza y San Juan, especialmente en los sectores donde actualmente el tránsito circula por una calzada única.

El anuncio, de todos modos, todavía representa una proyección para el tramo hacia San Juan: la única obra con fecha concreta de reactivación es la que une El Plumerillo con Lavalle. El desafío para Mendoza será ahora conseguir que los 75 kilómetros restantes sean incluidos en el Presupuesto nacional 2027 y obtener los fondos para ejecutarlos.

Mientras tanto, el acuerdo entre Mendoza y Nación también contempla la reconstrucción de los puentes sobre los arroyos Los Chañares y Los Pozos, en el Valle de Uco, como parte de las obras viales que la provincia busca recuperar.

Fuente y fotos: Los Andes