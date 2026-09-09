    • 9 de septiembre de 2026 - 16:03

    Ruta 40: Vialidad Nacional le puso fecha a la reactivación de la obra entre San Juan y Mendoza

    El titular de la entidad confirmó que la empresa retomará la movilización de equipos entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.

    Ruta 40 Doble vía Mendoza - San Juan.

    Ruta 40 Doble vía Mendoza - San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La demorada obra de la doble vía de la Ruta Nacional 40 entre San Juan y Mendoza tiene una fecha concreta para volver a ponerse en marcha. El titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, confirmó que la empresa a cargo deberá comenzar a movilizar equipos entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.

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    La confirmación se produjo este miércoles durante una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, donde Campoy respondió a las consultas de los legisladores sobre el futuro de distintos proyectos viales.

    Vialidad confirmó cuándo volverán las máquinas

    Campoy aseguró que la doble vía fue incluida entre las obras prioritarias acordadas con las provincias y afirmó que actualmente no registra deuda, uno de los factores que habían complicado su continuidad.

    “Esta fue una de las obras priorizadas. Hoy en día no tiene deuda y se está reanudando la obra”, afirmó el funcionario.

    Además, explicó que la empresa ya presentó su plan de trabajo, que fue aprobado por Vialidad Nacional. No obstante, todavía quedan por resolver algunas cuestiones vinculadas con terrenos que fueron expropiados para ejecutar el proyecto.

    “Ya presentó su plan de trabajo, fue aprobado y tiene que movilizar. Estamos tratando de resolver algunos temas de expropiación”, indicó Campoy.

    El funcionario explicó que algunos de los terrenos adquiridos durante la ejecución anterior quedaron abandonados tras la paralización de los trabajos en 2023 y posteriormente fueron ocupados.

    Finalmente, puso una fecha concreta para el regreso de la actividad: “Esta obra tiene que empezar entre fines de septiembre y primera quincena de octubre”.

    Cómo será la doble vía de la Ruta 40

    El proyecto busca transformar en autopista el corredor de la Ruta 40 entre San Juan y Mendoza. En territorio mendocino contempla unos 75 kilómetros desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Plumerillo hasta el límite provincial.

    El primer tramo corresponde al sector comprendido entre El Plumerillo y el empalme con la Ruta Provincial 34, en Lavalle, con una extensión aproximada de 17,5 kilómetros.

    El proyecto contempla dos nuevas calzadas de hormigón, calles colectoras, banquinas, pasarelas peatonales y cuatro intercambiadores a desnivel e iluminados en sectores estratégicos.

    También está previsto un paso a desnivel frente a la Escuela 1087 Abdón Abraham, además de trabajos complementarios de movimiento de suelo, terraplenes, alcantarillas y alambrados.

    La intención de Mendoza es que la Nación garantice los recursos necesarios para avanzar posteriormente con los kilómetros restantes hasta el límite con San Juan. La obra figura entre las prioridades que la provincia busca incorporar al Presupuesto nacional 2027.

    Con información de Los Andes.

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