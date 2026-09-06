Mendoza: dos jóvenes mendocinas fueron seleccionadas para presentar su serie de suspenso ante Netflix

El talento de la región pisa fuerte en la industria audiovisual nacional. Dos jóvenes realizadoras de la vecina provincia de Mendoza lograron superar un riguroso filtro federal y fueron seleccionadas para presentar su proyecto de serie ante directivos de Netflix y otras plataformas de streaming líderes en Buenos Aires

Se trata de un thriller psicológico ambientado en escenarios cordilleranos que busca conquistar las grandes pantallas.

Las protagonistas de esta historia son Julieta Caballero (24) y Gisella Lucero (28), quienes apostaron por sus sueños en medio del complejo panorama que atraviesa la industria audiovisual argentina. El puntapié inicial del proyecto, titulado Espejos de agua, comenzó a gestarse como una idea creativa que evolucionó rápidamente de un formato pensado para redes sociales hasta transformarse en una serie de ficción de alto nivel.

El gran salto federal se dio gracias a su participación en el Laboratorio Impulsar, una iniciativa conjunta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y Netflix. En su primera convocatoria, el programa recibió 125 postulaciones de todo el país, seleccionando únicamente a 14 proyectos (siete largometrajes y siete series de ficción). Tras meses de intensas tutorías en dirección, producción y guion, las mendocinas llegaron a la instancia final en Buenos Aires.

¿Cómo es "Espejos de agua", el thriller que seduce a las plataformas? La propuesta con sello cuyano es un thriller psicológico de ocho episodios (de 30 minutos cada uno) que tiene una marcada identidad regional. La historia transcurre en locaciones mendocinas emblemáticas —como el tradicional barrio Cano— y cuenta con postales impactantes de la Cordillera de los Andes.

Para potenciar la calidad del teaser promocional, las realizadoras contaron con el apoyo del municipio de Luján de Cuyo y el esfuerzo familiar, lo que permitió sumar a la reconocida actriz Agostina Inella (con pasos en producciones de gran éxito internacional como El Encargado y Miss Carbón).