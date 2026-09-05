    • 5 de septiembre de 2026 - 20:42

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ llevará su música a Mendoza

    "Poemas sinfónicos" es el espectáculo que hará el viernes 11 de septiembre en la Sala Roja de la Nave UNCUYO.

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ, rumbo a Mendoza (foto gentileza UNSJ)

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ, rumbo a Mendoza (foto gentileza UNSJ)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ cruzará hacia tierras mendocinas para ofrecer un concierto especial en la Sala Roja de la Nave UNCUYO el próximo viernes 11 de septiembre. Dirigido por su titular Wolfgang Wengenroth, concretará en la vecina provincia el espectáculo "Poemas sinfónicos".

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    La agrupación dependiente de la FFHA recorrerá un repertorio que reúne tres obras: las célebres creaciones de Richard Strauss, Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28 y el pasional Don Juan, op. 20, actuarán como marco expresivo para el Concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Ravel, obra caracterizada por su brillante precisión y pulso rítmico. Esta pieza central contará con el destacado desempeño solista de la pianista María Laiza.

    Cómo asistir al concierto

    Con cupo limitado a la capacidad de la sala, la entrada es gratuita con reserva. Se pueden adquirir por EntradaWeb o bien en la boletería de la Nave, de martes a domingos de 17.30 a 22 h.

    El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

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