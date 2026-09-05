    • 5 de septiembre de 2026 - 19:25

    Los Palmeras de luto: falleció un integrante histórico

    Sus excompañeros le dedicaron sentidas palabras en redes para rendirle homenaje.

    Los Palmeras, viejos buenos tiempos

    Los Palmeras, viejos buenos tiempos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cumbia santafesina despide a un destacado percusionista: Ricardo “Oveja” Stec, integrante de la legendaria agrupación tropical Los Palmeras. Su partida física, que enluta al género musical, motivó a la agrupación a rendirle un sentido homenaje público en plataformas digitales para rememorar su huella indeleble.

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    El show subirá a escena a Ana Laura Paroldi, Guadalupe de la Fuente y Agustina Brizuela, con producción y dirección artística de Eugenia Tejada. 

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    Stec, destacado como tumbadorista del conjunto entre los años 1988 y 1992, resultó una pieza clave en la etapa de expansión y afianzamiento del legendario sonido santafesino. A lo largo de dicho ciclo creativo, compartió tablas con emblemáticos referentes como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

    La confirmación del deceso llegó mediante los canales oficiales del conjunto musical. En su despedida, los músicos expresaron su gratitud por las vivencias compartidas y el legado melódico que deja el artista, acompañando el texto con material audiovisual inédito de antiguas giras y actuaciones de fines de los ochenta.

    "Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo “Oveja” Stec Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras", escribieron en las redes sociales de la banda.

    Un artista de trayectoria

    Su sello en la percusión perdura grabado en álbumes icónicos de la música tropical nacional, entre los que sobresalen Loquito por ti, Sus amigos, Rumor de cumbia, Chiquita pero buena y Boquita azucarada. Además, la complicidad artística con la banda se mantuvo intacta con el correr de los años, permitiéndole participar de manera especial en los festejos oficiales por los veinte años de vida del grupo.

    "Oveja" Stec, un histórico de Los Palmeras

    Tras desvincularse de la formación principal, "Oveja" continuó impulsando diversos proyectos independientes dentro de la escena caribeña argentina, manteniendo siempre viva su pasión rítmica hasta sus últimos días. Su legado permanece en el corazón de los seguidores del ritmo tropical.

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