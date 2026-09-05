Revisitando a Homero: la premiada obra de teatro "Yo, Odisea" llega a San Juan

Multipremiada, la obra de teatro Y o, Odisea subirá a escena el sábado 12 de septiembre en la sala TeS . Este imperdible unipersonal propone una relectura del mito homérico desde una mirada fresca, poética y con humor, dando espacio protagónico a las figuras femeninas de la épica clásica.

Coproducida por dos elencos emblemáticos con más de 25 años de trayectoria —La Rueda de los Deseos (Mendoza) y Teatro del Bardo (Entre Ríos)—, la propuesta cuenta con la actuación y dramaturgia de Gabriela Psenda y la dirección de Valeria Folini. La pieza ha sido ampliamente reconocida por la crítica, acumulando distinciones a Mejor Obra, Mejor Actuación y Mejor Escenografía en el Festival de Estrenos de Mendoza y los Premios Arnol, además de una mención especial en la Fiesta Provincial del Teatro.

Pensada para público mayor de 13 años, aquí una joven repasa las vicisitudes del viaje mítico, otorgándoles voz propia a personajes como Penélope, Calipso, Circe y las sirenas. La trama explora cómo estas mujeres se posicionan frente a sus propios anhelos e imposiciones externas, al tiempo que interpela la figura heroica tradicional de Ulises.

El germen de la creación artística se nutrió de lecturas que invitan a pensar los vínculos humanos y el amor más allá del mandato romántico tradicional. Autoras como Suely Rolnik, Carmen Estrada y Virginia Woolf aportaron coordenadas para tejer esta dramática reescritura.

" Esta versión le da voz a las mujeres de la Odisea. Sabemos que uno puede focalizar el narrar el mito, reversionar el mito desde alguna mirada, y son las mujeres las que van narrando y tejiendo este relato en voz propia, en primera persona ", contó Gabriela Psenda a DIARIO DE CUYO sobre la génesis del proyecto que, con humor, crítica y poesía, no solo reescribe la épica sino que también convoca a la reflexión colectiva sobre los afectos y las narrativas heredadas.

"Creo que es una obra que invita justamente a mirar entre líneas esto de este mito que es tan conocido y que tiene otra mirada, y que también invita a preguntarse sobre el amor, sobre los vínculos y sobre los cuentos que nos han narrado tanto tiempo. Quien se anime a mirar entre líneas va a poder ver en la Odisea más historias que la de Ulises intentando regresar a casa".

Quien se anime a mirar entre líneas va a poder ver en la Odisea más historias que la de Ulises intentando regresar a casa Quien se anime a mirar entre líneas va a poder ver en la Odisea más historias que la de Ulises intentando regresar a casa

Una actriz, múltiples roles

En esta propuesta, que combina el trabajo actoral con un dispositivo escénico mutable que traslada al espectador por las distintas islas del trayecto homérico, la intérprete asume el reto de encarar múltiples personajes en solitario, sosteniendo una dinámicas llena de ritmo y matices.

Sobre la intensa preparación física e interpretativa que exige llevar adelante este unipersonal, la actriz afirmó: "Siempre un unipersonal es un desafío en cuanto a la actuación, ya que tengo que abordar muchos personajes y eso ha requerido mucha adaptabilidad y mucho ensayo para que funcione. Hay un trabajo físico y vocal interesante y atractivo para que el público pueda ir imaginando cada una de esas islas por las que viaja Ulises".

Respecto a la adrenalina de sostener en soledad toda la carga de la representación, Psenda detalló: "Desde adentro se vive con mucha adrenalina, mucho ensayo obviamente atrás, pero la verdad que es un desafío de esos que te invitan a seguir moviendo, a seguir haciendo camino. Esa adrenalina se percibe también en los espectadores, y creo que eso también es entretenido para estar ahí viendo y compartiendo con la actriz cómo vamos construyendo momento a momento cada escena".

La actriz y dramaturga Gabriela Psenda protagoniza este unipersonal

De premios y reconocimiento

El respaldo de la crítica y la recepción del público en distintas provincias de Argentina avalan la vigencia de este espectáculo. Y para el equipo, representan un gran apoyo dentro del recorrido del proyecto.

"Estos premios obviamente son primero que nada un mimo y una legitimación para todo el trabajo que venimos haciendo durante tanto tiempo, y también que evidentemente es una obra que ha llegado al público y que se valora el trabajo tanto técnico como sensible y poético de la obra", concluyó la protagonista.

La cita en Sala TeS

Yo, Odisea