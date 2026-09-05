Murió Cristian Belec, el actor y modelo que trabajó en cine, TV y publicidad

La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Cristian Belec , actor y modelo que falleció el 4 de septiembre a los 47 años. Con más de una década de trayectoria, desarrolló trabajos en publicidad, cine, televisión, videoclips y producciones vinculadas al mundo de la moda.

Agenda cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar el sábado

La resiliencia del Espacio Franklin: dos robos en menos de una semana y un festival de dos días para volver a la escena sanjuanina

La noticia fue comunicada por la entidad durante las primeras horas de este sábado a través de sus redes sociales. “Despedimos al actor y modelo Cristian Belec”, expresaron, y acompañaron a sus familiares y seres queridos en este momento.

Belec, cuyo nombre completo era Carlos Cristian Belec , había nacido el 8 de abril de 1979 y estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 2016.

La mayor parte de su recorrido artístico estuvo vinculada al modelaje . Participó en producciones fotográficas, editoriales de moda y numerosas campañas publicitarias para marcas nacionales e internacionales de distintos rubros.

Su presencia en el mundo de la publicidad también lo llevó a ser invitado a El Show Creativo , histórico programa de Canal 9 dedicado a la industria publicitaria y la creatividad.

Además, Belec participó en distintos videoclips musicales. Entre ellos se encuentran El buen bailarín, de Sindicato Mono; Pánico, de Starpunks; y Tu luz en mí, del grupo Corto Plazo. También formó parte del cortometraje La visita.

Su participación en “100 días para enamorarse”

En televisión, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en “100 días para enamorarse”, la ficción que Telefe emitió en 2018 y que estuvo protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varios usuarios recordaron en redes sociales su participación en aquella producción y destacaron distintos momentos de su carrera artística.

En una entrevista concedida en 2016 a la revista Men's LAM, Belec había hablado sobre su manera de entender la profesión. Allí había destacado la importancia de la pasión, la perseverancia, la formación permanente, la autocrítica y la humildad.

También había resaltado el valor de ser buen compañero y agradecer las oportunidades laborales que recibía.

“Una cualidad que jamás hay que perder es la humildad”, había expresado en aquella entrevista, al referirse a los valores que consideraba fundamentales para desarrollarse en el ambiente artístico.

Los mensajes de despedida

Luego de conocerse su fallecimiento, allegados y compañeros de trabajo comenzaron a compartir mensajes de despedida en las redes sociales.

“Te vamos a extrañar, Cristian Belec, querido; una gran persona, de las mejores que conocí en este ambiente”, escribió uno de sus conocidos.

Otro de los mensajes recordó su presencia durante los castings: “Qué triste, no lo puedo creer. En los castings, siempre con una sonrisa, tirando buena onda. Que descanses, compa”.

Las palabras de afecto se multiplicaron mientras familiares, amigos y personas que compartieron distintos momentos de su trayectoria despedían al actor y modelo.