Cerveza con aroma de mujer: Grisette, la bebida colaborativa con una interesante historia que se podrá disfrutar en San Juan

Este 5 se septiembre se celebrará el primer Día de la Mujer Cervecera , una fecha que busca visibilizar no a quien consume, sino a quién está detrás de la elaboración de la bebida, la enseñanza, comunicación y otros espacios de la industria. En el marco de la primera celebración, de manera colectiva, y con participación de San Juan, se elaboró una cerveza que se estará degustando en distintos puntos del país, también en la provincia.

La anfitriona local de la celebración será Renata Acosta, de Strato Beer . La cerveza, que se elaboró en La Plata, estará arribando a la provincia para ser parte de los festejos. Así lo confirmó la elaboradora local, quien estará ofreciendo degustaciones y compartiendo información sobre la historia de la bebida como la antesala de la fecha con quienes deseen conocer más sobre los orígenes de la efeméride.

“Madre Tierra es una cervecería liderada por una mujer que está en La Plata y la idea fue juntarnos todas y hacer una cerveza colaborativa. Por supuesto no todas pudieron viajar porque somos bastante en el país, pero cada una hizo de alguna manera su aporte” , destacó Renata en contacto con DIARIO DE CUYO.

La degustación se estará realizando en el espacio donde funciona su fábrica, en Capital, donde además quienes se acerquen tendrán la oportunidad de disfrutar de sus cervezas.

El pasado 28 de julio un grupo de mujeres de manera presencial, y otro par de forma virtual, se reunieron en el corazón de Madre Tierra, una fábrica ubicada en La Plata para avanzar en la cocción colaborativa de una cerveza estilo Grisette. Trata de una variedad histórica, originaria de la región minera de Henao, en la frontera entre Bélgica y Francia.

“Es una cerveza rubia, liviana, con poco alcohol, tiene de 3 a 5% de alcohol. Es ligera con final seco”, adelantó Renata, quien será la anfitriona de la celebración en la provincia.

De acuerdo a lo que relató la elaboradora local, el nombre proviene de los vestidos grises, una especie de uniforme que utilizaban las mujeres que se dedicaban a servir la cerveza en las tabernas, siendo una bebida muy elegida por los trabajadores mineros por su perfil refrescante.

De esta manera, San Juan de la mano de Renata será parte de la celebración del primer día de la Mujer Cervecera, una fecha que será parte del calendario de efemérides del país el primer sábado de septiembre de cada año.

Donde disfrutar de la Grisette

La degustación de la bebida de elaboración colectiva se podrá degustar en la fábrica de Stratto Beer, ubicada en Diagonal Don Bosco entre Brasil y Belgrano, a partir de las 20 horas. Allí, Renata y su equipo estarán compartiendo las particularidades de la cerveza, su historia, cómo nació y cuál es la realidad del sector femenino dentro del universo cervecero, tanto del país como de la provincia.

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Además, quienes asistan podrán adquirir distintas promociones y tomar contacto con la producción de Strato, que tendrá para ofrecer en sus canillas una Porter liviana, IPA y Golden.