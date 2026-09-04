Harry Potter: HBO confirmó a sus nuevos Dobby, Voldemort y Ginny para la temporada 2

Hogwarts todavía no abrió oficialmente sus puertas al público y HBO ya empieza a revelar las piezas fundamentales de la segunda temporada de Harry Potter . Este viernes fueron confirmados los actores que interpretarán a Dobby, Tom Riddle —el joven que terminará convirtiéndose en Lord Voldemort— y Ginny Weasley , tres personajes decisivos en Harry Potter y la Cámara Secreta.

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Las incorporaciones son Lenny Rush como Dobby, Billy Barratt como Tom Riddle y Bonnie Hill como Ginny Weasley . La segunda temporada adaptará el segundo libro de J.K. Rowling, mientras que la primera, centrada en Harry Potter y la Piedra Filosofal, llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre de 2026 .

La confirmación refuerza además la magnitud del proyecto: HBO decidió avanzar con el segundo año en Hogwarts incluso antes de conocer la reacción del público a la primera entrega, dentro de un plan que pretende adaptar cada uno de los siete libros de la saga a lo largo de varias temporadas .

Una de las incorporaciones que mayor curiosidad despertó es la de Lenny Rush , quien tendrá la responsabilidad de dar vida al inolvidable elfo doméstico que aparece por primera vez para advertirle a Harry que no debe regresar a Hogwarts.

Rush es un joven actor británico que ya cuenta con una importante trayectoria televisiva. Ganó un BAFTA por su interpretación en la comedia Am I Being Unreasonable? y también participó en producciones como Doctor Who, Dodger y Enola Holmes 2.

En las películas originales, Dobby fue construido mediante efectos digitales y contó con la voz del actor británico Toby Jones. Ahora será Rush quien asuma el personaje dentro de la nueva versión televisiva.

Lenny Rush fue elegido para interpretar a Dobby en la segunda temporada de la nueva serie de Harry Potter.

Billy Barratt será el joven Voldemort

Otro de los grandes nombres confirmados es Billy Barratt, quien interpretará a Tom Riddle, la versión adolescente de quien años después será conocido como Lord Voldemort.

Su aparición será central en La Cámara Secreta. La trama presenta a Riddle a través de un misterioso diario que llega a manos de Ginny Weasley y que esconde uno de los mayores secretos de Hogwarts.

Barratt, nacido en Londres, adquirió reconocimiento internacional por Responsible Child. A los 13 años se convirtió en el intérprete más joven nominado en la categoría de Mejor Actor de los International Emmy Awards por aquella producción.

En la película de 2002, el Tom Riddle adolescente fue interpretado por Christian Coulson. La saga cinematográfica recurrió posteriormente a otros actores para mostrar diferentes momentos de la juventud de Voldemort.

Billy Barratt interpretará a Tom Riddle, la versión juvenil de Voldemort que tendrá un papel fundamental en “La Cámara Secreta”.

Bonnie Hill será la nueva Ginny Weasley

El caso de Ginny Weasley presenta además una particularidad: habrá un cambio de actriz entre la primera y la segunda temporada.

Gracie Cochrane, anunciada originalmente como Ginny y que aparecerá durante La Piedra Filosofal, no continuará después de esa entrega debido a “circunstancias imprevistas”, según informó HBO. Su reemplazante será Bonnie Hill.

Hill cuenta con trabajos en The Six Triple Eight, Film Club y Girl Troop versus Aliens. En la segunda temporada tendrá mucho más protagonismo que el personaje durante el primer año de Harry en Hogwarts, debido a que Ginny se convierte en una figura central dentro del misterio que rodea a la Cámara Secreta.

Existe, además, una curiosidad para los seguidores de la saga: la Ginny de las películas originales también era interpretada por una actriz llamada Bonnie, Bonnie Wright. Más de dos décadas después, otra Bonnie asumirá el personaje.

Bonnie Hill reemplazará a Gracie Cochrane como Ginny Weasley a partir de la segunda temporada.

Hogwarts ya mira hacia “La Cámara Secreta”

La primera temporada todavía deberá presentar al nuevo trío protagonista: Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley. HBO eligió a los tres después de un proceso de casting en el que participaron decenas de miles de jóvenes.

El reparto adulto incluye, entre otros, a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Y la segunda temporada ya tiene otro nombre de enorme peso confirmado: Kit Harington, conocido mundialmente por interpretar a Jon Snow en Game of Thrones, asumirá el papel de Gilderoy Lockhart, el extravagante profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras que llega a Hogwarts durante el segundo año de Harry.

Por ahora, HBO no confirmó cuándo se estrenará la segunda temporada. La intención de la compañía es reducir al máximo la distancia entre una entrega y otra, especialmente porque los protagonistas principales son niños y su crecimiento físico condiciona los tiempos de una historia que transcurre año a año.

La apuesta, de todas maneras, ya comenzó a tomar forma. Antes incluso de que los fanáticos vean por primera vez al nuevo Harry atravesar las puertas del Gran Comedor, HBO ya eligió a tres de los personajes que harán que su segundo año en Hogwarts sea mucho más oscuro: Dobby, Ginny y el joven que todavía se hace llamar Tom Riddle.