Estrenos de cine en San Juan: de la acción al regreso de la magia a la cartelera

Los estrenos de cine en San Juan renuevan la cartelera local con opciones para todos los gustos . Las pantallas se llenan de intensa acción, divertidas aventuras familiares, apasionante romance, atrapantes dramas y el esperado regreso de un verdadero clásico de la magia que fascinará tanto a chicos como a adultos.

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Estrenos de cine en San Juan: cartelera y horarios del jueves 20 de agosto

Entre las novedades destacan la película de acción I mpacto Mortal , el drama La guerra de los últimos , la comedia de aventuras Coyote vs Acme y la historia romántica Solo por una noche . Además, la gran sorpresa de la semana es el re-estreno del clásico Harry Potter y la piedra filosofal , en su 25° aniversario.

Dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Aaron Eckhart junto a Ben Kingsley, la trama se desencadena cuando un vuelo comercial sufre una falla catastrófica y realiza un aterrizaje forzoso en mar abierto. Atrapados en el fuselaje, los sobrevivientes luchan contra el tiempo mientras una sangrienta manada de tiburones acecha entre las olas.

Bajo la dirección de Ridley Scott, con Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. Ambientada en un mundo devastado por el colapso social y la escasez de recursos, la historia sigue a un grupo de supervivientes obligados a tomar decisiones extremas para defender sus tierras y preservar su propia humanidad.

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:50, 18:30, 19:40 h

Multiplex. 2D Cast: 14:40, 16:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:00 h. Todos los días 17:30 y 19:50 h

SOLO POR UNA NOCHE (Romance/103’/R-17)

Con por Monica Barbaro y Callum Turner, junto a Molly Ringwald, bajo la dirección de Will Gluck. Ambientada en una sociedad distópica donde las relaciones íntimas están estrictamente reguladas, la trama sigue a dos desconocidos que cruzan sus caminos durante la única jornada anual autorizada para buscar pareja, desencadenando situaciones tan caóticas como apasionadas.

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Multiplex. 2D Cast: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:30 h. Viernes a miércoles, excepto domingo: 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL – Re-estreno (Fantasía/152’/ATP)

Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, sigue a Harry, un niño huérfano que descubre su verdadera identidad como mago al cumplir once años. Al ingresar a la Academia Hogwarts, entabla profundas amistades mientras empieza a desentrañar el oscuro misterio de la piedra filosofal.

Multiplex. 2D Cast: 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a domingo 18:30 h. 2D Sub: jueves, lunes martes y miércoles 18:30 h

EN CARTELERA

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS (Terror/106’/R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Play Cinema. 2D Cast: 17:10,20:40 h. Trasnoche Sábado 29/08 2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 2D Cast: 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:20, 22:50 h

YO, NARCISO (Comedia/95’/G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 18:40, 20:20, 21:30, 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 17:15,18:30, 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:00, 18:20, 20:30, 22:00 h

PAW PATROL: AVENTURA DINO (Infantil/89’/G)

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: domingo 15:40 h. Todos los días 16:30 h. 2D Cast Función distendida: sábado 15:40 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DÍA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:15, 17:30, 19:00, 22:00 h. 3D Cast: 18:10, 20:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 16:00, 18:45 h. 2D Cast: 17:00, 19:45, 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00, 20:00, 21:50 (excepto jueves y domingo), 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:50 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:00 h. 2D Sub: 22:30 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Sub Sala Turbo: jueves, domingo y martes 21:30 h. 2D Cast Sala Turbo: 18:00, 21:30 (excepto jueves, domingo y martes) h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00 h

Multiplex. 2D Cast: 15:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 14:50. Todos los días 17.10 h

FINAL DE LA CALLE OAK (Drama/99’/SP)

La película dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, sigue a la familia Platt después de que un fenómeno cósmico arranca su vecindario del suburbio y lo transporta a un lugar desconocido.

Multiplex. 2D Cast: 19:10 h

MINIONS Y MONSTRUOS (Animación/90’/ATP)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos, se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Multiplex. 2D Cast: 14:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:30 h. Todos los días 17:40 h

MOANA (Aventura /120’/ATP)

Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.